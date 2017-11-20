Мэра Кишинева не смогли отправить в отставку из-за провала референдума

Референдум по отзыву с должности мэра Кишинева Дорина Киртоакэ не состоялся, поскольку в нем поучаствовало слишком малое количество избирателей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-председателя Кишиневского окружного избирательного совета (КОИС) Виталия Мирона.

«В референдуме приняло участие менее 110 502 человека, что составляет 17,53% от 628 683 избирателей, включенных в списки для голосования. Результаты голосования будут известны к полуночи, но они не имеют значения, так как референдум будет признан несостоявшимся», - сказал Мирон.

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Как отмечается, для того, чтобы референдум признали состоявшимся, в нем должно принять участие более одной трети избирателей.

Отправить Киртоакэ в отставку предложила пропрезидентская Партия социалистов. Кроме того, сам президент страны Игорь Додон призывал идти и голосовать, чтобы отправить Киртоакэ в отставку.