Глава Еврокомиссии: ситуации вокруг Каталонии никогда не должно было быть

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась вокруг Каталонии, передает El Pais.

«Каталония — это большая, огромная забота. Мне не нравится ситуация, которая сложилась — это катастрофа. Во многих смыслах. Она накалила политическую атмосферу, привела к расколу в испанском обществе и в каталонском — создала проблемы в семьях, среди друзей. Это печально. Этого никогда не должно было быть», — сказал он.

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Он также напомнил словам бывшего президента Франции Франсуа Миттерана о том, что «когда возрождаются националистические импульсы, ситуация оборачивается в Европе войной».

Ранее СМИ писали, что «хрупкий мир в Каталонии может рухнуть» после голосования в декабре.