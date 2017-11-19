Стартовала встреча глав МИД России, Турции и Ирана

В турецкой Анталье стартовала трехсторонняя встреча глав МИД России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммеда Джавада Зарифа, передает РИА «Новости».

Главы внешнеполитических ведомств обсуждают урегулирование сирийского кризиса с учетом совместной работы в астанинском формате.

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«Думаю, что трехсторонняя встреча поможет стимулировать движение в направлении прямых переговоров между правительством и всем спектром оппозиции уже о политическом устройстве Сирии после завершения конфликта», — заявил Лавров.

Ранее Песков подтвердил встречу Путина, Эрдогана и Роухани в Сочи. Трехсторонняя встреча пройдет 22 ноября.