МИД Украины вызвал посла Польши

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Польши в связи с запретом на въезд в страну секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремете.

«Срочно вызываем посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шеремету», — написала в своем твиттере представитель министерства Марьяна Беца.

Ранее сообщалось, что пресс-служба президента Польши назвала Порошенко «Виктором».