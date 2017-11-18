Генпрокурор США пошутил про русских

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс в шутку удостоверился, что в зале нет россиян и связанных с россиянами присутствующих, перед началом своего выступления на Национальном собрании юристов в Вашингтоне. Об этом пишет The Washington Post.

Сешнс, которого недавно конгресс снова допрашивал о контактах с «русскими», начал переводить эту тему в шутку. Так, перед своей речью он обратился к залу, спросив, есть ли среди присутствующих экс-посол России в США Сергей Кисляк.

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«Посол Кисляк случайно не в зале? А русские? Кто-нибудь, кто бывал в России? У кого есть двоюродный брат в России?», — с улыбкой произнес Сешнс.

Как отмечается, аудитория встретила ремарки генпрокурора смехом и овациями.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как время слушаний в парламенте генпрокурор мастерски уходил от вопросов, касающихся «русского следа».