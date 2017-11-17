Британия обвинила Германию и Францию в торможении Brexit

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис обвинил Германию и Францию в торможении переговоров по выходу королевства из состава Европейского Союза (ЕС). Об этом пишет газета The Guardian.

Выступая перед экономической конференцией в Берлине, Дэвис заявил, чтобы две самые сильные страны в Европе блокировали надежды Великобритании, поддерживаемые другими странами ЕС, начать торговые переговоры.

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«Многие из них хотят двигаться дальше. Они считают это [переход к торговым переговорам] очень важным для них. Такие страны, как Дания, Нидерланды, Италия, Испания и Польша видят в будущей сделке большие выгоды», — подчеркнул Дэвис.

Ранее сообщалось, что Британия намерена стать самой близкой страной к ЕС после Brexit.