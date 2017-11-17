СМИ рассказали о ближайшем будущем Зимбабве

Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва планирует сформировать в стране временное правительство сроком на пять лет, после чего провести президентские выборы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Источники издания также заявили, что военные «не хотят смущать» государственным переворотом взятого под домашний арест президента страны Роберта Мугабе. Отмечается, что он может занять пост почетного лидера партии.

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«Это не военный захват власти. То, что делают силы обороны Зимбабве, состоит в том, чтобы успокоить дегенеративную политическую, социальную и экономическую ситуацию в нашей стране, которая, если ее не решить, может привести к насильственному конфликту», — сказал в официальном заявлении генерал-майора Сибусисо Мойо.

Ранее СМИ назвали подвешенной политическую обстановку в Зимбабве после переворота.