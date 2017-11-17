Экс-генпрокурор Венесуэлы призвала расследовать преступления Мадуро против человечества

Бывший генпрокурор Венесуэлы Луиза Ортега Диас направила в Международный криминальный суд в Гааге жалобу с требованием задержать президента страны Николаса Мадуро, а также других высших должностных лиц. Ортега Диас считает, что Мадуро должен быть допрошен по подозрению в преступлениях против человечества, сообщает The Guardian.

Она отметила, что полицейские и военные в период с 2015 по 2017 год совершили более 8 тыс. убийств, получив инструкции от правительства.

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»[Убийства произошли] по приказу исполнительной власти в рамках плана социальной чистки, проводимого правительством», — заявила экс-генпрокурор журналистам в Гааге.

Ранее Луиза Ортега Диас обвинила Мадуро в причастности к коррупционному скандалу с бразильской строительной фирмой Odebrecht, после чего покинула страну. Президент Венесуэлы объявил генпрокурора в международный розыск.