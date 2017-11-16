NYT объяснила ситуацию с картой со «спорным» Крымом

В издании The New York Times объяснили, почему в своей статье на карте пометили Крым как «спорную территорию» и заштриховали его одним цветом с Россией, при этом границу полуострова с Украиной пометили пунктиром, передает РИА «Новости».

По словам представителя NYT Дэниэля Роадеса, издание придерживается «последовательной политики» при изображении на карте спорных территорий.

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«Мы считаем, что карта и наша история (статья) дали четкое и точное описание ситуации в Крыму», — пояснил он.

Роадес подчеркнул, что в публикации Крым был четко обозначен как спорная территория.

«Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь», — заключил он.

Ранее в МИД Украины возмутились публикацией NYT о «спорном» Крыме.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.