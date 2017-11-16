Госдеп отреагировал на российский закон о СМИ-иноагентах

Государственный департамент США внимательно следит за судьбой российского законопроекта по иностранным агентам, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Мы внимательно следим за этим законопроектом, чтобы узнать, будет ли он принят и как он будет реализован», — сказал он.

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По его словам, Госдеп сообщил партнерам из России, что «FARA (закон об иностранных агентах в США. — «Газета.Ru») способствует прозрачности без ограничения свободы слова».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк рассказал о сроках, в которые планируется одобрить закон о статусе иностранных агентов у ряда СМИ.