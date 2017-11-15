СМИ назвали партию Собчак на президентских выборах

Телеведущая Ксения Собчак выдвинется в качестве кандидата на президентских выборах от партии «Гражданская инициатива», передает русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники в избирательном штабе Собчак.

Отмечается, что переговоры с ПАРНАС не увенчались успехом.

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Представитель штаба Собчак Ксения Чудинова заявила, что ведутся переговоры с разными политическими силами, однако воздержалась от заявлений.

Ранее сообщалось, что Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге.