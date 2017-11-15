В Раде отвергли планы продать здание культурного центра в Москве

Киев не планирует продавать здание Украинского культурного центра в Москве. Об этом заявила член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз, сообщается на сайте «Блока Петра Порошенко».

«В последние дни российские медиа начали производить иллюзии о том, что Украина якобы намерена продать здание Украинского культурного центра в Москве. Не дождутся», — сказала она.

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Также Фриз заявила, что «любые попытки взять под контроль государственную собственность Украины в России встретят зеркальную реакцию в отношении российского имущества на Украине».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в «Блоке Петра Порошенко» (БПП) сообщала, что депутаты Рады хотят продать здание Украинского культурного центра, расположенное на Арбате в Москве, за сумму не менее $70 млн.