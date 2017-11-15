В Госдуме рассказали об уголовной ответственности за отказ СМИ стать иноагентом

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что представители иностранных СМИ, которые откажутся регистрироваться в России в качестве иностранных агентов, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

По его словам, административным кодексом предусмотрен штраф для тех, кто отказывается регистрироваться в качестве иностранного агента, в размере от 100 до 300 тыс. руб., «то есть для сотрудников, для руководства от 300 до 500 тыс. руб. для физических лиц».

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«Но, кроме того, у нас существует в уголовном кодексе статья «Злостное уклонение от исполнения обязанностей определенных законодательством России о некоммерческих организациях, выполняющих функцию иностранного агента. Вот там предусматриваются большие штрафы обязательные или, читайте, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами СМИ, получающие зарубежное финансирование.