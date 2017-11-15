Госдума разрешила признавать СМИ иностранными агентами

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами СМИ, получающие зарубежное финансирование, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Госдума приняла закон единогласно. 414 — «за», «против» — нет, воздержавшихся нет», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Кроме того, законопроект предусматривает введение внесудебной блокировки сайтов нежелательных организаций.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении поправки в законодательство, которые позволят признавать зарубежные средства массовой информации иностранными агентами в России.

Законопроект был принят в первом чтении в конце октября, и во втором — 15 ноября.