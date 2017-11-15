Посольство назвало «подметанием крошек» расследование ФБР в отношении переводов МИДа

Посольство России в США отреагировало на сообщения СМИ о том, что ФБР ведет расследование в отношении денежных переводов российского МИДа.

«Тема «российского вмешательства» в американские президентские выборы близка к очевидной всем маргинализации. И не только в американском медиапространстве, но и для тех, кто ведет многочисленные расследования. Подметают последние информационные «крошки», сливают оставшийся «неликвид», — говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

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Ранее издание BuzzFeed сообщило, что ФБР расследует переводы Министерства иностранных дел российским посольствам в десятках стран на сумму более $380 тыс. с обозначением цели перевода «на проведение предвыборной кампании».

«Нас совершенно не удивляет, что во вселенной американского мейнстрима Россия и посольство России в Вашингтоне имеют единственной целью подорвать устои местной демократии. Теперь BuzzFeed вместе с ФБР и конгрессом расследуют переводы средств, на которые существует посольство и осуществляет свои функции в строгом соответствии с Венской конвенцией. Фактически, при содействии Citibank, расследуют деятельность посольства. Это новая американская норма», — подчеркнули в посольстве.

Также в дипмиссии выразили благодарность журналистам BuzzFeed за то, что «они раскрыли очередное вопиющее нарушение элементарных норм обращения местных властей с иностранными дипломатическими представительствами».