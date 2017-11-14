Россия передала Казахстану 12 тысяч гектаров земли в районе Байконура

Россия и Казахстан подписали протокол о внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» от 10 декабря 1994 года, сообщается на сайте министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

«Согласно документу из российской аренды выведено 11,6 тыс. га земли вблизи поселков Акай и Торетам и переданы Кызылординской области для дальнейшего развития на ней социально-экономической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова и министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов подписали протокол об изменениях в соглашении по медицинскому обслуживанию сотрудников Байконура и жителей близлежащих населенных пунктов.

Ранее власти Купинского района Новосибирской области сообщили, что Россия передала Казахстану озеро Сладкое после демаркации границы. Позднее в ФСБ разъяснили эту информацию, уточнив, что линия государственной границы не менялась.