В МИД Украины возмутились публикацией NYT о «спорном» Крыме

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца призвала издание The New York Times исправить публикацию, где Крым якобы указан в качестве «спорной территории». Об этом она написала в твиттере.

«Крым не является «спорной территорией». Это временно оккупированная территория Украины... Обратимся к @nytimes. Ошибки должны быть исправлены», — заявила представитель МИД Украины.

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Ранее стало известно, что КНДР выпустила новый политический атлас, где Крым окрашен в российские цвета.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.