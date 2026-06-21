Российские военные сбили 239 беспилотников ВСУ за ночь. Военная операция, день 1579-й

Воздушная тревога в Севастополе отменена, — губернатор Михаил Развожаев.
Паромные перевозки через Керченскую переправу временно прекращены, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Водителям грузовиков предложили использовать сухопутный маршрут по трассе Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.
Ранее ВСУ ударили по парому «Панагия».
В Севастополе сбиты еще пять беспилотников ВСУ, написал губернатор Михаил Развожаев.
По данным местных Telegram-каналов, в городе отключилась подача электричества.
Росавиация: «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов».
Два беспилотника сбиты в районе Северной стороны и мыса Фиолент в Севастополе в ходе отражения атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
🔴 Четыре человека погибли, 28 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В поселке Чушке Краснодарского края в результате ударов дронов ВСУ начался пожар на нефтяном терминале, рассказали в оперштабе региона.
Кроме того, в станицах Фастовецкой и Успенской повреждения получили два частных дома. Никто не пострадал.
🔴 Человек погиб, еще один пострадал в результате удара ВСУ по парому «Панагия» на Керченской переправе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, — губернатор Михаил Развожаев.
Аэропорт Калуги в целях безопасности временно не принимает и не отправляет самолеты, предупредили в Росавиации.
У ВСУ по-прежнему нет баллистических ракет, сопоставимых по характеристикам с российскими, выяснила газета The New York Times.
«Украина.ру»: «Серия взрывов прогремела в Полтаве, Днепропетровской и Харьковской областях после ударов крылатых и баллистических ракет».
Сотрудники польской таможни два месяца блокируют проезд автомобилей украинской компании «Укрпочта», в связи с чем они вынуждены объезжать страну через Венгрию и Словакию, заявил сообщил генеральный директор службы Игорь Смелянский.
Армия России средствами ПВО за ночь сбила 239 украинских беспилотников самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями, объявили в Минобороны РФ.
В Севастополе в ходе отражения атаки беспилотников сбили 4 дрона в районе Балаклавы и мыса Фиолент, написал губернатор Михаил Развожаев.
В городе Строителе Белгородской области украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, сообщили в оперативном штабе региона. Предварительно, никто не пострадал. В одной квартире начался пожар на балконе, огонь быстро потушили.
Часть районов Запорожской области и все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены, сообщили губернаторы Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
Сегодня 1579-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.