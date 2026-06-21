Российские военные сбили 239 беспилотников ВСУ за ночь. Военная операция, день 1579-й

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В поселке Чушке Краснодарского края в результате ударов дронов ВСУ начался пожар на нефтяном терминале, рассказали в оперштабе региона.

Кроме того, в станицах Фастовецкой и Успенской повреждения получили два частных дома. Никто не пострадал.