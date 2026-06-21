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Российские военные сбили 239 беспилотников ВСУ за ночь. Военная операция, день 1579-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1579-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

ВС РФ за ночь сбили 239 беспилотников ВСУ. В Строителе Белгородской области дрон ударил по многоквартирному дому. Части Запорожской и Херсонской областей остались без электричества. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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9:46

Воздушная тревога в Севастополе отменена, — губернатор Михаил Развожаев.

9:39

Паромные перевозки через Керченскую переправу временно прекращены, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Водителям грузовиков предложили использовать сухопутный маршрут по трассе Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Ранее ВСУ ударили по парому «Панагия».

9:29

В Севастополе сбиты еще пять беспилотников ВСУ, написал губернатор Михаил Развожаев.

По данным местных Telegram-каналов, в городе отключилась подача электричества.

9:17

Росавиация: «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов».

9:01

Два беспилотника сбиты в районе Северной стороны и мыса Фиолент в Севастополе в ходе отражения атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

8:50

🔴 Четыре человека погибли, 28 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

8:45

В поселке Чушке Краснодарского края в результате ударов дронов ВСУ начался пожар на нефтяном терминале, рассказали в оперштабе региона.

Кроме того, в станицах Фастовецкой и Успенской повреждения получили два частных дома. Никто не пострадал.

8:42

🔴 Человек погиб, еще один пострадал в результате удара ВСУ по парому «Панагия» на Керченской переправе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

8:33

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, — губернатор Михаил Развожаев.

8:30

Аэропорт Калуги в целях безопасности временно не принимает и не отправляет самолеты, предупредили в Росавиации.

8:24

У ВСУ по-прежнему нет баллистических ракет, сопоставимых по характеристикам с российскими, выяснила газета The New York Times.

8:19

«Украина.ру»: «Серия взрывов прогремела в Полтаве, Днепропетровской и Харьковской областях после ударов крылатых и баллистических ракет».

8:15

Сотрудники польской таможни два месяца блокируют проезд автомобилей украинской компании «Укрпочта», в связи с чем они вынуждены объезжать страну через Венгрию и Словакию, заявил сообщил генеральный директор службы Игорь Смелянский.

8:12

Армия России средствами ПВО за ночь сбила 239 украинских беспилотников самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями, объявили в Минобороны РФ.

8:09

В Севастополе в ходе отражения атаки беспилотников сбили 4 дрона в районе Балаклавы и мыса Фиолент, написал губернатор Михаил Развожаев.

8:05

В городе Строителе Белгородской области украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, сообщили в оперативном штабе региона. Предварительно, никто не пострадал. В одной квартире начался пожар на балконе, огонь быстро потушили.

8:02

Часть районов Запорожской области и все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены, сообщили губернаторы Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

8:00

Сегодня 1579-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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