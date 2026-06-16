Над Россией сбили 172 украинских БПЛА. Военная операция, день 1574-й

Силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей 172 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Окруженные в Константиновке украинские военные не получают приказ на отступление, а ВСУ не пытаются прорвать кольцо окружения, заявил командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис. Артиллеристы группировки войск «Север» поразили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.