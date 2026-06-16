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Над Россией сбили 172 украинских БПЛА. Военная операция, день 1574-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1574-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей 172 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Окруженные в Константиновке украинские военные не получают приказ на отступление, а ВСУ не пытаются прорвать кольцо окружения, заявил командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис. Артиллеристы группировки войск «Север» поразили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:19

8:10

Артиллеристы группировки войск «Север» поразили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

8:09

Окруженные в Константиновке украинские военные не получают приказ на отступление, а ВСУ не пытаются прорвать кольцо окружения, заявил командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО уничтожили над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 172 украинских БПЛА.

8:00

Сегодня 1574-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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