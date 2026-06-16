Над Россией сбили 172 украинских БПЛА. Военная операция, день 1574-й

Артиллеристы группировки войск «Север» поразили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Окруженные в Константиновке украинские военные не получают приказ на отступление, а ВСУ не пытаются прорвать кольцо окружения, заявил командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис.
🔴 Минобороны: силы ПВО уничтожили над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 172 украинских БПЛА.
Сегодня 1574-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.