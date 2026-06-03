Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика
ТВЗ

Россию пытались атаковать 300 украинских БПЛА. Военная операция, день 1561-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1561-й день
Александр Полегенько/ТАСС

За ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотника над 16 регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. Над Ленинградской областью, по информации губернатора Александра Дрозденко, сбито 50 дронов. В петербургском аэропорту Пулково задержаны более 20 рейсов, в городе также наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:05

❗️Двое сотрудников МЧС погибли после атаки ВСУ в Смоленской области при тушении пожара в Ершичском муниципальном округ после атаки дронов врага, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

8:53

Режим беспилотной опасности отменен в Санкт-Петербурге.

8:31

Взрыв прогремел в Ровненской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

8:19

🔴 ВСУ атаковали атаковал автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево ДНР, погибли 7 человек, 11 ранены.

8:12

❗️Украинские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга, есть пострадавшие, сообщают городские власти.

8:10

Перед началом ПМЭФ над территорией Ленинградской области всего в ночь на 3 июня было сбито 50 дронов. В Петербургском аэропорту Пулково задержаны 26 рейсов, в городе также наблюдаются сбои в работе мобильного интернета.

8:05

🔴Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 354 беспилотника над регионами России.

8:00

Сегодня 1561-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
Самозанятость вам не нужна: 8 ситуаций, когда невыгодно ее оформлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!