Россию пытались атаковать 300 украинских БПЛА. Военная операция, день 1561-й

За ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотника над 16 регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. Над Ленинградской областью, по информации губернатора Александра Дрозденко, сбито 50 дронов. В петербургском аэропорту Пулково задержаны более 20 рейсов, в городе также наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. «Газета.Ru» ведет хронику событий.