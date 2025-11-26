На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над Россией сбили 33 ударных беспилотника ВСУ. Военная операция, день 1372-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1372-й день
true
true
true
close
Александр Река/ТАСС
Силы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 13 дронов были сбиты над Белгородской областью, десять — над Воронежской, четыре — над Липецкой, один — над Брянской. Еще пять БПЛА ликвидированы над акваторией Черного моря. В Чувашии после атаки украинских БПЛА началась эвакуация населения, в результате удара пострадал жилой дом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:18

❗️Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

9:03

Два человека, включая подростка, пострадали в результате атаки БПЛА в Чебоксарах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

8:40

Дональд Трамп больше не позволит Владимиру Зеленскому менять позицию в обсуждении мирного плана по Украине, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Больше Трамп не будет играть в эту игру, когда о чем-то договорились, потом Зеленский едет в Великобританию, Францию или Германию, там они о чем-то пошушукались, и он выходит с абсолютно другой позицией», — сказала она.

8:28

The British Army Review: экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сыграл ключевую роль в срыве мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года.

8:17

Европейские СМИ и политики пытаются сорвать урегулирование конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ и Черным морем.

8:00

Сегодня 1372-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Россия идет на уступки»: Трамп объявил о прогрессе в украинском урегулировании
Трамп заявил, что Россия идет на уступки в вопросе украинского урегулирования
Трамп прокомментировал слитые разговоры Уиткоффа и Ушакова
У Сатурна пропали кольца. Почему?
Кольца Сатурна исчезли второй раз за год
Легенда «Спартака» Бубнов поставил ЦСКА пятерку за поражение от красно-белых
В России спрогнозировали рекордное падение продаж новых автомобилей
Премьер Албании слушал выступление Зеленского, схватившись за голову
Ушаков оценил процесс выстраивания отношений с США
Новости и материалы
Спецпосланник Трампа Уиткофф приедет в Москву
Таксист угрожал пассажиру пистолетом и высадил его на трассе
Лукашенко планирует встретиться с Путиным в Бишкеке
В России предложили возобновить производство внедорожников УАЗ-469
Неймар больше не сможет сыграть в 2025 году
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о встрече Путина и Орбана
Захарова заявила о «политико-дипломатическом шоу» Европы вокруг Украины
Гузеева тайно развелась после 20 лет брака
Стал известен средний размер пеней за неуплату налогов в 2025 году
Участник СВО потерял деньги, пытаясь уйти со службы через связи в администрации президента
Умерла жена одного из богатейших людей мира Ричарда Брэнсона
Россияне бросились скупать новые автомобили
«Запоминаю только ругательства»: вратарь «Вашингтона» учит русский язык
Россиян стали информировать, как восстановить интернет после возвращения в страну
Захарова высказалась о спорах вокруг мирного плана Трампа по Украине
Аналитики спрогнозировали обрушение продаж новых автомобилей в России
Украина назвала три «красные линии» в мирном плане США
«Абракадабра»: Захарова ответила на слова Макрона о российских активах
Все новости
Мизулина потребовала запретить продажу «запрещенки» на маркетплейсах
Свалился на голову: как вертолет Ка-27 упал в Казани прямо на трамвай
Вертолет Ка-27 упал на трамвай в Казани 45 лет назад
Сделано в России. Как государство помогает бизнесу покорять мировые рынки
Более 70 тысяч cубъектов МСП получили поддержку Российского экспортного центра
Басманный ренессанс: новый взгляд на исторический район
В Басманном районе Москвы появился новый жилой комплекс премиум-класса
Реклама ... Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГАЛС-ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА» ИНН 7714476782 Проектная декларация на сайте наш.дом.рф .
Erid: 2RanyoHQUdx
«Разногласия лишь по нескольким пунктам». Трамп заявил о скором заключении сделки по Украине
Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине очень близка
26 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 26 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Гоббл и Уоддл спасены: как Трамп провел ежегодное помилование индейки
«Фобии берут верх над разумом». Финляндия почти достроила забор на границе с Россией
Yle: Финляндия строит забор рядом с российской границей
«Худенькая такая, голодненькая, как все». Как сложилась жизнь Нонны Мордюковой
Исполнилось 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой
«Должно стать модным». Матвиенко призвала россиянок рожать сразу после 18 лет
Матвиенко заявила, что рожать детей в 18 лет должно стать нормой
Первый пошел: Mazda возобновила продажи в России
Mazda возобновила продажи в России на новой онлайн-площадке
«Остались детали». Украина согласилась на мирный план США?
ABC: Украина приняла условия американского мирного плана
Безработные на «Мерседесах». Матвиенко объяснила, кто должен платить за ОМС
Матвиенко: безработные на Mercedes должны платить за ОМС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами