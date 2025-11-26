❗️Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Два человека, включая подростка, пострадали в результате атаки БПЛА в Чебоксарах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Дональд Трамп больше не позволит Владимиру Зеленскому менять позицию в обсуждении мирного плана по Украине, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
«Больше Трамп не будет играть в эту игру, когда о чем-то договорились, потом Зеленский едет в Великобританию, Францию или Германию, там они о чем-то пошушукались, и он выходит с абсолютно другой позицией», — сказала она.
The British Army Review: экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сыграл ключевую роль в срыве мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года.
Европейские СМИ и политики пытаются сорвать урегулирование конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
🔴 Минобороны: силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ и Черным морем.