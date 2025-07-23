Депутат 11 раз проголосовал в Госдуме в день своей смерти. Как это возможно?

Депутат Тарасенко 11 раз проголосовал на заседании Госдумы в день своей смерти

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Михаил Тарасенко успел 11 раз проголосовать на заседании в день своей смерти. Так, он поддержал распорядок работы палаты парламента на 22 июля и инициативу, которая позволяет женам погибших участников СВО пользоваться их транспортом до вступления в наследство, а также другие законопроекты. Все это произошло до того, как спикер Вячеслав Володин сообщил, что Тарасенко скончался от тяжелой болезни.

Депутат от «Единой России» Михаил Тарасенко 11 раз проголосовал на заседании Госдумы РФ в день своей смерти. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«В день смерти Тарасенко каким-то образом смог проголосовать 11 раз. Например, <...> поддержал распорядок работы Госдумы на 22 июля, а также закон «О денонсации Конвенции о водно-болотных угодьях». Кроме того, Тарасенко проголосовал за законопроект, который позволяет женам погибших участников СВО пользоваться их транспортом до вступления в наследство», — говорится в публикации канала.

При этом, как отмечает Baza, за законопроект о штрафах за поиск экстремистского контента скончавшийся депутат не голосовал.

РБК уточняет, что Михаил Тарасенко 10 раз высказался «за» и один — «против». О смерти депутата на заседании рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Это произошло уже после того, как Тарасенко смог «проголосовать» по 11 пунктам повестки. По словам Володина, причиной смерти стала тяжелая болезнь.

«Он болел, тяжело болел. Болезнь оказалась сильнее», — сказал Володин. После этого депутаты почтили память Тарасенко минутой молчания.

Тарасенко родился 21 ноября 1947 года в Таганроге Ростовской области. С 1968 года работал на Таганрогском металлургическом заводе, а затем занимался профсоюзной деятельностью. В 2007 году был избран депутатом Госдумы. Входил в V, VI и VII созывы. Был членом комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Тарасенко стал соавтором 41 законодательной инициативы и поправки к проектам федеральных законов.

Когда можно голосовать за других?

Голосовать за инициативы, согласно регламенту Госдумы, депутаты должны лично. При этом парламентарии также имеют право при использовании для голосования электронной системы передать свой голос другому депутату в связи с отсутствием на заседании по уважительным причинам.

К ним, как указано в регламенте, относятся направление в командировку по распоряжению председателя Госдумы или его перового заместителя; участие в выполнении поручений Госдумы и ее Совета, исполнение гражданских обязанностей, предусмотренных законодательством РФ; временная нетрудоспособность; отпуск, рождение ребенка; регистрация брака; смерть близких родственников; иные семейные обстоятельства; а также обстоятельства непреодолимой силы.

Негласная практика

До 2016 года депутаты могли предавать свой голос коллегам по доверенности. Однако в октябре того года Госдума запретила депутатам голосовать по доверенности. Поправки критиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который говорил, что новые правила «привязывают депутатов к креслам» и не учитывают сложившуюся практику работы. Однако они все равно вступили в силу

Источник РБК в КПРФ отмечал, что после этого парламентарии старались голосовать только за себя, но потом снова «взялись за старое».

«Во время выступлений депутатов с трибуны их коллеги свободно перемещались по залу, общались друг с другом, читали газеты, выступающих внимательно слушали единицы, а в момент, когда нужно было нажимать на кнопку, дежурный депутат в каждой фракции громко сообщал коллегам, как голосовать», — писало издание про заседание 5 июля 2017 года.

По данным «Ведомостей», в тот день как минимум за троих своих соседей кнопки нажал коммунист Юрий Синельщиков. Позднее то же самое сделал и его коллега по фракции Николай Коломейцев.

«Это безнравственно. Но их (депутатов. — «Газета.Ru») позиция была понятна: это просто просьба, один из них сидел в зале. Другой был, но потом ушел. Нас действительно меньше в зале, у нас традиционно больше работы в регионах», — соглашался Синельщиков.

Газета писала, что парламентарии негласно признавались, что голосовать друг за друга продолжают члены всех фракций.