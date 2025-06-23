Над РФ перехвачены 23 украинских беспилотника. Военная операция, день 1216-й

За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них 14 были сбиты над Ростовской областью, пять — над Волгоградской областью и еще 4 БПЛА – над Астраханской областью. «Газета.Ru» ведет хронику событий.