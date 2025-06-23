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Политика

Над РФ перехвачены 23 украинских беспилотника. Военная операция, день 1216-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1216-й день
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Александр Река/ТАСС
За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них 14 были сбиты над Ростовской областью, пять — над Волгоградской областью и еще 4 БПЛА – над Астраханской областью. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:47

Итоговая декларация саммита НАТО может и не упоминать тему возможного членства Украины, но у Москвы нет иллюзий, многие хотели бы видеть Киев в альянсе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

9:32

Украинские войска перебрасывают резервные силы в районе населенного пункта Котлино к западу от Красноармейска в ДНР, рассказал глава региона Денис Пушилин.

9:22

Денис Пушилин: ВС РФ освободили все населенные пункты ДНР, откуда ВСУ контрнаступали в 2023 году.

9:05

Автомобили скорой медицинской помощи в Белгородской области оборудуют антидроновыми сетками по примеру сельскохозяйственной техники, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:46

В результате ночного удара по Киеву было поражено здание КПИ им. Игоря Сикорского, где шло производство дронов для ВСУ, сообщает канал «Военкоры русской весны».

8:36

В условиях агрессивной политики НАТО нормализация отношений Москвы с альянсом не просматривается даже в отдаленной перспективе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

8:11

Правительство Новой Зеландии направит $9,5 млн на приобретение вооружений для Украины и закупку гуманитарной помощи, сообщил премьер-министр Кристофер Лаксон.

8:05

🔴Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

▪️ 14 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
▪️ 4 БПЛА – над территорией Астраханской области.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1216-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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