Итоговая декларация саммита НАТО может и не упоминать тему возможного членства Украины, но у Москвы нет иллюзий, многие хотели бы видеть Киев в альянсе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Украинские войска перебрасывают резервные силы в районе населенного пункта Котлино к западу от Красноармейска в ДНР, рассказал глава региона Денис Пушилин.
Денис Пушилин: ВС РФ освободили все населенные пункты ДНР, откуда ВСУ контрнаступали в 2023 году.
Автомобили скорой медицинской помощи в Белгородской области оборудуют антидроновыми сетками по примеру сельскохозяйственной техники, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В результате ночного удара по Киеву было поражено здание КПИ им. Игоря Сикорского, где шло производство дронов для ВСУ, сообщает канал «Военкоры русской весны».
В условиях агрессивной политики НАТО нормализация отношений Москвы с альянсом не просматривается даже в отдаленной перспективе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Правительство Новой Зеландии направит $9,5 млн на приобретение вооружений для Украины и закупку гуманитарной помощи, сообщил премьер-министр Кристофер Лаксон.
🔴Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
▪️ 14 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
▪️ 4 БПЛА – над территорией Астраханской области.