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Политика

Над регионами РФ за ночь сбили 11 БПЛА. Военная операция, день 1215-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1215-й день
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Александр Река/ТАСС
Ночью средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Брянской областью и по одному над Смоленской областью и Крымом. «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в подконтрольных ВСУ Славянске и Краматорске. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что РФ отдает предпочтение решению «глубинных причин» украинского конфликта в вопросе его урегулирования. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:07

09:01

По словам Захаровой, переговоры РФ и Украины идут в правильном направлении.

08:36

Бизнес-партнер украинского президента Владимира Зеленского Тимур Миндич, которого подозревают в причастности к махинациям при строительстве фортификаций на Украине, находится за границей. «Страна.ua» пишет, что он якобы собирается встретиться с беглым украинским министром Алексеем Чернышовым, в отношении которого также идет расследование, и убедить его вернуться на Украину.

«В качестве аргумента Миндич может предложить Чернышову гарантию, что дело, возбужденное против него НАБУ, будет передано в другой правоохранительный орган, более подконтрольный Банковой (например, ГБР)», — сказано в сообщении.

08:21

Позиция России в вопросе урегулирования конфликта на Украине не изменилась, приоритет отдается решению глубинных причин конфликта, обозначила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с JDD:

«Для нас важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО, а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине, вне зависимости от языка, национальности или религии».

08:07

«Страна.ua» пишет о ночных взрывах в подконтрольных ВСУ Славянске и Краматорске.

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что с 22:30 21 июня до 02:55 22 июня средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников: девять над Брянской областью и по одному над Смоленской и Крымом.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1215-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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