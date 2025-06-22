Бизнес-партнер украинского президента Владимира Зеленского Тимур Миндич, которого подозревают в причастности к махинациям при строительстве фортификаций на Украине, находится за границей. «Страна.ua» пишет, что он якобы собирается встретиться с беглым украинским министром Алексеем Чернышовым, в отношении которого также идет расследование, и убедить его вернуться на Украину.
«В качестве аргумента Миндич может предложить Чернышову гарантию, что дело, возбужденное против него НАБУ, будет передано в другой правоохранительный орган, более подконтрольный Банковой (например, ГБР)», — сказано в сообщении.
Позиция России в вопросе урегулирования конфликта на Украине не изменилась, приоритет отдается решению глубинных причин конфликта, обозначила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с JDD:
«Для нас важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО, а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине, вне зависимости от языка, национальности или религии».
⚡️В Минобороны сообщили, что с 22:30 21 июня до 02:55 22 июня средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников: девять над Брянской областью и по одному над Смоленской и Крымом.