Над регионами РФ за ночь сбили 11 БПЛА. Военная операция, день 1215-й

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Бизнес-партнер украинского президента Владимира Зеленского Тимур Миндич, которого подозревают в причастности к махинациям при строительстве фортификаций на Украине, находится за границей. «Страна.ua» пишет, что он якобы собирается встретиться с беглым украинским министром Алексеем Чернышовым, в отношении которого также идет расследование, и убедить его вернуться на Украину.

«В качестве аргумента Миндич может предложить Чернышову гарантию, что дело, возбужденное против него НАБУ, будет передано в другой правоохранительный орган, более подконтрольный Банковой (например, ГБР)», — сказано в сообщении.