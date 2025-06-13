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Политика

Над РФ за ночь уничтожены 125 украинских беспилотников. Военная операция, день 1206-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1206-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Силы ПВО в ночь на 13 июня уничтожили 125 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Российские штурмовики за месяц выбили ВСУ с нескольких позиций в районе Орехова. Украинская группировка в направлении российского приграничья полностью обессилена, ВСУ перестали предпринимать попытки прорыва через границу, сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:00

8:52

⚡️ВСУ нанесли удар по Макеевке, погибли двое мирных жителей.

8:20

8:13

Российские штурмовики за месяц выбили ВСУ с нескольких позиций в районе Орехова, сообщает РИА Новости со ссылкой на военных 42-й дивизии группировки «Днепр».

8:06

Украинская группировка в направлении российского приграничья полностью обессилена, ВСУ перестали предпринимать попытки прорыва через госграницу РФ, сообщил генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

8:01

🔴По данным Минобороны РФ в ночь на 13 июня средствами ПВО были уничтожены 125 украинских дронов

▪️ 70 БПЛА – над территорией Республики Крым,
▪️ 15 БПЛА — над территорией Орловской области,
▪️ по 11 БПЛА — над территориями Курской и Саратовской областей,
▪️ 9 БПЛА — над территорией Белгородской области,
▪️ 7 БПЛА – над акваторией Черного моря,
▪️ по 1 БПЛА – над территориями Брянской и Воронежской областей.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1206-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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