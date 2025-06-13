Над РФ за ночь уничтожены 125 украинских беспилотников. Военная операция, день 1206-й

Российские штурмовики за месяц выбили ВСУ с нескольких позиций в районе Орехова, сообщает РИА Новости со ссылкой на военных 42-й дивизии группировки «Днепр».
Украинская группировка в направлении российского приграничья полностью обессилена, ВСУ перестали предпринимать попытки прорыва через госграницу РФ, сообщил генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
🔴По данным Минобороны РФ в ночь на 13 июня средствами ПВО были уничтожены 125 украинских дронов
▪️ 70 БПЛА – над территорией Республики Крым,
▪️ 15 БПЛА — над территорией Орловской области,
▪️ по 11 БПЛА — над территориями Курской и Саратовской областей,
▪️ 9 БПЛА — над территорией Белгородской области,
▪️ 7 БПЛА – над акваторией Черного моря,
▪️ по 1 БПЛА – над территориями Брянской и Воронежской областей.