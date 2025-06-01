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Политика

Потери ВСУ за пять месяцев превысили 220 тысяч человек. Военная операция, день 1194-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1194-й день
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Алексей Коновалов/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Россией, признал спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Он сообщил, что Вашингтон еще не получил предложение России по меморандуму. В Госдепе США заявили, что переговоры должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом. Потери ВСУ за последние пять месяцев превысили 220 тысяч человек убитыми и ранеными. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:40

Внутренне перемещенные лица мужского пола с 1 июня будут подлежать мобилизации в ВСУ наравне с другими мужчинами в возрасте от 25 лет. По словам депутата Рады Елены Шуляк, в марте всего на Украине было официально зарегистрировано почти 5 млн внутренне перемещенных лиц.

9:21

❗ВСУ подорвали поезд под Мелитополем, в районе Акимовки. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на ГУР Минобороны Украины, согласно заявлению это произошло ночью 31 мая.

9:08

9:02

⚡️Причиной обрушения железнодорожного моста в Курской области стал подрыв опор, сообщает Telegram-канал 112.

8:54

Asia Times: Россия может вновь использовать ракетный комплекс средней дальности «Орешник», но в гораздо больших масштабах для ударов по территории Украины, если Киев и Соединенные Штаты пойдут по лестнице эскалации, а ВСУ начнут наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ.

8:44

⚡️Губернатор Богомаз: причиной крушения поезда в Брянской области стал подрыв моста, вероятна причастность Украины.

8:25

ВС РФ нанесли удары ракетами и дронами по объектам в Киевской, Черкасской, Ровенской, Днепропетровской, Харьковской, и Запорожской областях. Одной из целей также был аэродром Озерное под Житомиром, сообщает канал «Операция Z».

8:09

Потери ВСУ за первые пять месяцев 2025 года превысили 220 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщает ТАСС.

8:06

Госдеп США: переговоры по урегулированию на Украине должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом.

8:01

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что президент РФ Владимир Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Россией.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1194-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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