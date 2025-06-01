Потери ВСУ за пять месяцев превысили 220 тысяч человек. Военная операция, день 1194-й

Внутренне перемещенные лица мужского пола с 1 июня будут подлежать мобилизации в ВСУ наравне с другими мужчинами в возрасте от 25 лет. По словам депутата Рады Елены Шуляк, в марте всего на Украине было официально зарегистрировано почти 5 млн внутренне перемещенных лиц.
❗ВСУ подорвали поезд под Мелитополем, в районе Акимовки. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на ГУР Минобороны Украины, согласно заявлению это произошло ночью 31 мая.
⚡️Причиной обрушения железнодорожного моста в Курской области стал подрыв опор, сообщает Telegram-канал 112.
Asia Times: Россия может вновь использовать ракетный комплекс средней дальности «Орешник», но в гораздо больших масштабах для ударов по территории Украины, если Киев и Соединенные Штаты пойдут по лестнице эскалации, а ВСУ начнут наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ.
⚡️Губернатор Богомаз: причиной крушения поезда в Брянской области стал подрыв моста, вероятна причастность Украины.
ВС РФ нанесли удары ракетами и дронами по объектам в Киевской, Черкасской, Ровенской, Днепропетровской, Харьковской, и Запорожской областях. Одной из целей также был аэродром Озерное под Житомиром, сообщает канал «Операция Z».
Потери ВСУ за первые пять месяцев 2025 года превысили 220 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщает ТАСС.
Госдеп США: переговоры по урегулированию на Украине должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом.
Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что президент РФ Владимир Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Россией.