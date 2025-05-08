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Политика

Началось объявленное Путиным перемирие. Военная операция, день 1170-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1170-й день
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Александр Река/ТАСС
В полночь вступило в силу объявленное президентом Владимиром Путиным временное перемирие в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В аэропорту Нижнего Новгорода утром вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, позже их отменили. Вернулись в прежний режим работы и воздушные гавани в Иванове и Ярославле. Ночью опасность атаки беспилотников объявляли в Рязани, Оренбургской и Белгородской областях. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:45

Власти Эстонии должны отправить украинских беженцев обратно на Украину вместо того, чтобы отправлять туда своих военных, заявил глава оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме.

«Почему мы не отправляем туда тех, кого Украина просит вернуть, а вместо этого посылаем своих?» — задался он вопросом.

08:35

Гарантией безопасности Украины может стать поддержка ВСУ со стороны Европы и США, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Мы могли бы и дальше значительно поддерживать украинскую армию, снабжать ее вооружениями при поддержке США в рамках совместных усилий Европы», — отметил он.

08:30

На любые провокации Украины, направленные против России, в том числе в дни майского перемирия, следует отвечать в семикратном размере, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Вот цифра семь как бы во многих религиях хорошая цифра. На любые провокации против России должен быть дан семикратный ответный удар», — объяснил он.

08:25

Президент США Дональд Трамп заявил о приближении момента, когда необходимо принимать решения по урегулированию конфликта на Украине, добавив, что «не рад этому».

08:20

Владимир Зеленский заявил, что предложение Украины о 30-дневном перемирии остается в силе. По его словам, инициатива «может дать шанс дипломатии».

08:15

Ночью угрозу атаки беспилотников объявили в Рязани, Оренбургской и Белгородской областях.

08:10

Утром работу аэропорта в Нижнем Новгороде ограничивали на прием и выпуск самолетов. Спустя полтора часа ограничения отменили. С 06:42 введенные ранее ограничения отменили в аэропортах Ярославля и Иванова.

08:05

⚡️ С 00:00 8 мая вступило в силу объявленное президентом Владимиром Путиным в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне перемирие.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1170-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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