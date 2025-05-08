08:30

На любые провокации Украины, направленные против России, в том числе в дни майского перемирия, следует отвечать в семикратном размере, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Вот цифра семь как бы во многих религиях хорошая цифра. На любые провокации против России должен быть дан семикратный ответный удар», — объяснил он.