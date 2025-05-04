«Исторический момент»: на Украине заявили о применении ракет США против российских Су-30

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ якобы сбили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker, выпустив по ним американские ракеты класса «воздух-воздух» с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder. По его словам, самолеты атаковали безэкипажные катера Magura-7. Глава украинской разведки уточнил, что сделать это удалось впервые, а также назвал удар «историческим моментом». Минобороны России информацию не подтверждало.

Что говорят на Украине

Как рассказал Буданов изданию The War Zone, это первый случай, когда истребители сбили безэкипажными катерами, а также первое использование AIM-9 для поражения такой цели с БЭК.

«Это исторический момент», — глава ГУР Минобороны Украины.

По его словам, самолеты якобы сбили в Черном море в пятницу, 2 мая. Украина задействовала в атаке три беспилотных катера «Магура-7», самолеты атаковали два из них. Буданов назвал этот катер модифицированной версией «Магуры-5», однако не стал говорить, в чем разница.

Издание при этом напомнило, что на Украине не первый раз заявляют о поражении российских воздушных судов ракетами, выпущенными безэкипажными катерами. В декабре украинские военные сообщали, что якобы поразили вертолет Ми-8 ракетой Р-73, выпущенной с беспилотного судна. По словам Буданова, украинские военные начали оборудовать безэкипажные катера ракетами AIM-9 в январе.

«Мы используем пару моделей [ракет] на нашей «Магуре-7», но наилучшие результаты [получают] AIM-9», — объяснил он.

Авторы статьи уточнили, что AIM-9M в целом похожа на советскую ракету Р-73 с точки зрения возможностей и приблизительных габаритов.

«Единственное, чего в отличие от Р-73 нет у AIM-9M, так это возможности дальнего смещения прицела (HOBS), где ее головка самонаведения может быть расположена далеко от оси для захвата и поражения целей под экстремальными углами», — добавили журналисты.

Что говорят в России

Минобороны России информацию о якобы сбитых Су-30 не подтверждало . При этом Telegram-канал «Два майора» сообщил, что как минимум один российский истребитель подвергся атаке украинских безэкипажных катеров. Экипаж самолета успел катапультироваться. Украинские морские дроны кружили в районе приводнения военных около часа, однако летчиков спасли моряки находившегося рядом гражданского судна.

Как отметил Telegram-канал Aviahub, информацию о сбитом Су-30 опубликовали спустя всего несколько минут после крушения.

«Раскрытие фактов о спасении экипажа могло способствовать атаке со стороны специалистов ГУР, которые известны своими террористическими атаками — и на мирное население тоже. Такова цена — цена хайпа и лишней тысячи просмотров/подписчиков», — отметили авторы канала.

Они добавили, что штурмана «буквально вырвали из лап надводных БПЛА», после чего экипаж самолета разместили в госпитале на борту гражданского сухогруза. Пилоты, предположительно, получили переохлаждение.

«Дать информацию, что летчики до сих пор находятся на борту — это однозначно подвергнуть их дополнительной опасности, ведь авиационный специалист всегда на вес золота. Причем не только их — но и все сухогрузы, да и любые суда в зоне, куда может дотянуться враг», — уточнили авторы публикации.

По информации Telegram-канала «Рыбарь», Су-30 поразили ракетой Р-73.

«Подбили его по той самой тактике: выманил — подловил. Летчики катапультировались, и их подобрали гражданские моряки. Оба живы, а борт — черт с ним. Главное, люди живы», — отметил автор публикации.

По его мнению, средства борьбы с безэкипажными катерами есть — «даже обычные FPV-дроны с грамотными операторами эффективно поражают БЭКи».