ВСУ атаковали Россию 115 беспилотниками. Военная операция, день 1160-й

Польский депутат от Конфедерации Михал Вавер раскритиковал подход главы МИД Радослава Сикорского к конфликту на Украине, обвинив его в «бряцании оружием».
«Тот бряцающий оружием подход, который мы видим у Радослава Сикорского по принципу: «Пусть Украина воюет до последнего украинского солдата», — это нехороший подход к Украине», — заявил парламентарий.
Попытку Украины пробить «новый коридор для ударов» блокировали, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Так он прокомментировал информацию Минобороны об уничтожении 115 украинских БПЛА ночью.
«Попытка пробить новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной нашими ПВО», — отметил он.
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Черниговской областях. До этого сирены прозвучали в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
ВС России активно продвигаются в Сумской области, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«Сумская область <…> на этом направлении тоже подразделения Минобороны России очень хорошо двигаются. Противник пытается нас отвлечь, чтобы мы перестали двигаться там к Сумам, закидывает определенные ресурсы на другие участки», — уточнил он.
Житель Брянска погиб в результате ночной атаки беспилотников ВСУ.
«Сегодняшней ночью киевский режим совершил очередной террористический акт <…> В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Выражаю родным погибшего глубокие соболезнования. Пострадавшей желаю скорейшего выздоровления!» — сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, из-за ударов Украины повреждения получили гражданские объекты и инфраструктура региона.
«После работы оперативных служб будет проведен осмотр и оценка ущерба», — добавил глава Брянской области.
❗️ Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила Росавиация.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — добавили в ведомстве.
⚡️ С 20:50 воскресенья по 04:35 понедельника дежурные средства ПВО уничтожили 115 украинских БПЛА самолетного типа. 102 аппарата сбили в Брянской области, девять над территорией Республики Крым, два дрона в Курской области, один дрон в Белгородской, а также аппарат над акваторией Черного моря.