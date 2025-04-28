ВСУ атаковали Россию 115 беспилотниками. Военная операция, день 1160-й

08:12

Житель Брянска погиб в результате ночной атаки беспилотников ВСУ.

«Сегодняшней ночью киевский режим совершил очередной террористический акт <…> В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Выражаю родным погибшего глубокие соболезнования. Пострадавшей желаю скорейшего выздоровления!» — сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, из-за ударов Украины повреждения получили гражданские объекты и инфраструктура региона.

«После работы оперативных служб будет проведен осмотр и оценка ущерба», — добавил глава Брянской области.