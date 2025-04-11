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Политика

Над Курской и Белгородской областями уничтожили 30 БПЛА. Военная операция, день 1143-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1143-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над Курской областью и пять — над Белгородской. ВСУ несут колоссальные потери в Олешне Курской области, выяснил ТАСС. По данным РИА Новости, Киев направил дополнительных сотрудников военкоматов в Одессу из-за неудовлетворительных показателей мобилизации. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:23

ВСУ несут колоссальные потери в Олешне Курской области, пишет ТАСС. По данным агентства, ВС РФ продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в курском приграничье.

08:13

Киев перевел в Одессу 60 дополнительных сотрудников военкомата из-за неудовлетворительных показателей мобилизации, выяснило РИА Новости:

«Киевский режим продолжает усиливать мобилизационные мероприятия в тех регионах Украины, которые рассматриваются им как условно пророссийские. Так, в связи с неудовлетворительными показателями проводимой в первом квартале текущего года мобилизации в Одесской области, на территорию региона в начале апреля прибыли дополнительные силы из числа сотрудников ТЦК, 60 человек из Киевской области».

08:07

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников: 25 над Курской областью, пять над Белгородской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1143-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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