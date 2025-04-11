ВСУ несут колоссальные потери в Олешне Курской области, пишет ТАСС. По данным агентства, ВС РФ продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в курском приграничье.
Киев перевел в Одессу 60 дополнительных сотрудников военкомата из-за неудовлетворительных показателей мобилизации, выяснило РИА Новости:
«Киевский режим продолжает усиливать мобилизационные мероприятия в тех регионах Украины, которые рассматриваются им как условно пророссийские. Так, в связи с неудовлетворительными показателями проводимой в первом квартале текущего года мобилизации в Одесской области, на территорию региона в начале апреля прибыли дополнительные силы из числа сотрудников ТЦК, 60 человек из Киевской области».
⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников: 25 над Курской областью, пять над Белгородской.