ВСУ попытались атаковать объект ТЭК в Астраханской области. Военная операция, день 1118-й

Великобритания в космос никого отправить не может, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Лондона направить миротворцев на Украину.
Украины как государства в привычном понимании уже не существует, считает глава Крыма Сергей Аксенов:
«Есть террористическая организация и сатанинская секта в одном флаконе. Это новообразование пытается маскироваться под государство и управляется извне. <...> Как государство она уже мертва».
Госсекретарь США Марко Рубио в январе связывался с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, попросив его не срывать продление санкций против России со стороны ЕС, пишет газета Politico.
В Курской области вдоль дороги Суджа — Юнаковка, которую принято называть «дорогой смерти», идут ожесточенные бои с ВСУ, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
Европейские бренды возобновят работу с Россией, это «просто дело времени», пишет газета Politico.
США выходят из «Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины», выяснил NYT.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал Зеленского к прямым переговорам с Россией:
«Независимо от того, сколько людей в мире поддерживают тебя, решения на поле боя никогда не будет. Решение наступит только тогда, когда и Украина, и Россия сядут за стол переговоров».
⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника: 13 над Астраханской областью, три над Калмыкией, два над Брянской областью, два над Краснодарским краем, один над Волгоградской областью, один над Ростовской.
ВСУ начали массированную атаку еще 16 марта. С 18:20 16 марта до 07:00 17 марта средства ПВО уничтожили 72 БПЛА.
В Кременчугском районе Полтавской области на Украине обнаружили повреждения на энергообъекте, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.
Россия не станет отказываться от своих изначальных требований по урегулированию конфликта на Украине в случае временного прекращения огня, считают аналитики Института изучения войны.
ВСУ перебросили на юг ДНР группу женщин-штурмовиков, передал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Реальную власть в Купянске представляют террористические подразделения ВСУ, заявил ТАСС глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.
США контактируют по Украине со всеми «заинтересованными странами» Европы, сказал в эфире телеканала CNN спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
Россия будет требовать гарантий безопасности для заключения мирного договора, включая нейтральный статус Украины и отказ от членства страны в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с «Известиями». Он отметил, что итоговое соглашение может предполагать наличие на Украине невооруженных наблюдателей, гражданской миссии, которая будет следить за выполнением отдельных аспектов договора или гарантийных механизмов.
Ночью ВСУ также попытались атаковать Ростовскую область, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» прокомментировала планы ЕС отправить на территорию Украины своих миротворцев:
«Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. «Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов».
❗️18 марта может состояться телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам американского президента, они «будут говорить о земле, будут говорить об электростанциях».
⚡️ВСУ попытались атаковать Астраханскую область с помощью нескольких беспилотников, в том числе объект ТЭК, рассказал губернатор Игорь Бабушкин:
«При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. <...> В ходе атаки пострадал один человек. На данный момент пострадавший доставлен в больницу».