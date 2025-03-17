ВСУ попытались атаковать объект ТЭК в Астраханской области. Военная операция, день 1118-й

09:15

⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника: 13 над Астраханской областью, три над Калмыкией, два над Брянской областью, два над Краснодарским краем, один над Волгоградской областью, один над Ростовской.

ВСУ начали массированную атаку еще 16 марта. С 18:20 16 марта до 07:00 17 марта средства ПВО уничтожили 72 БПЛА.