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Политика

ВСУ попытались атаковать объект ТЭК в Астраханской области. Военная операция, день 1118-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1118-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Украинские беспилотники массово атаковали Астраханскую область, в том числе объект ТЭК, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил об атаке на регион. Американский президент Дональд Трамп 18 марта может переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Трампа, они обсудят принадлежность территорий и электростанций. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:57

Великобритания в космос никого отправить не может, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Лондона направить миротворцев на Украину.

09:54

Украины как государства в привычном понимании уже не существует, считает глава Крыма Сергей Аксенов:

«Есть террористическая организация и сатанинская секта в одном флаконе. Это новообразование пытается маскироваться под государство и управляется извне. <...> Как государство она уже мертва».

09:44

Госсекретарь США Марко Рубио в январе связывался с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, попросив его не срывать продление санкций против России со стороны ЕС, пишет газета Politico.

09:42

В Курской области вдоль дороги Суджа — Юнаковка, которую принято называть «дорогой смерти», идут ожесточенные бои с ВСУ, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

09:40

Европейские бренды возобновят работу с Россией, это «просто дело времени», пишет газета Politico.

09:38

США выходят из «Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины», выяснил NYT.

09:34

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал Зеленского к прямым переговорам с Россией:

«Независимо от того, сколько людей в мире поддерживают тебя, решения на поле боя никогда не будет. Решение наступит только тогда, когда и Украина, и Россия сядут за стол переговоров».

09:19

09:15

⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника: 13 над Астраханской областью, три над Калмыкией, два над Брянской областью, два над Краснодарским краем, один над Волгоградской областью, один над Ростовской.

ВСУ начали массированную атаку еще 16 марта. С 18:20 16 марта до 07:00 17 марта средства ПВО уничтожили 72 БПЛА.

09:11

В Кременчугском районе Полтавской области на Украине обнаружили повреждения на энергообъекте, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.

09:09

Россия не станет отказываться от своих изначальных требований по урегулированию конфликта на Украине в случае временного прекращения огня, считают аналитики Института изучения войны.

08:44

08:41

ВСУ перебросили на юг ДНР группу женщин-штурмовиков, передал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

08:37

Реальную власть в Купянске представляют террористические подразделения ВСУ, заявил ТАСС глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

08:33

США контактируют по Украине со всеми «заинтересованными странами» Европы, сказал в эфире телеканала CNN спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

08:30

Россия будет требовать гарантий безопасности для заключения мирного договора, включая нейтральный статус Украины и отказ от членства страны в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с «Известиями». Он отметил, что итоговое соглашение может предполагать наличие на Украине невооруженных наблюдателей, гражданской миссии, которая будет следить за выполнением отдельных аспектов договора или гарантийных механизмов.

08:27

08:24

Ночью ВСУ также попытались атаковать Ростовскую область, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

08:17

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» прокомментировала планы ЕС отправить на территорию Украины своих миротворцев:

«Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. «Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов».

08:13

❗️18 марта может состояться телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам американского президента, они «будут говорить о земле, будут говорить об электростанциях».

08:07

08:03

⚡️ВСУ попытались атаковать Астраханскую область с помощью нескольких беспилотников, в том числе объект ТЭК, рассказал губернатор Игорь Бабушкин:

«При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. <...> В ходе атаки пострадал один человек. На данный момент пострадавший доставлен в больницу».

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1118-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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