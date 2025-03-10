ВСУ атаковали Россию девятью беспилотниками. Военная операция, день 1111-й

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Вчерашний ракетный удар ВСУ из американского оружия по рынку в Великих Копанях — целенаправленная и осознанная провокация, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Это сделали для срыва российско-американского диалога, объяснил он.

«Фашистское зверье не останавливается ни перед чем. Они всегда бьют по гражданским: старикам, женщинам, детям, фермерам, учителям, врачам», — добавил Кастюкевич.