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Политика

ВСУ атаковали Россию девятью беспилотниками. Военная операция, день 1111-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1111-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать Россию девятью беспилотниками. Аппараты сбили в Самарской, Воронежской, Орловской, Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны. Украина пока не показала достаточного уровня желания заключить мир для того, чтобы США возобновили помощь, заявил президент Дональд Трамп. Он выразил надежду на хорошие результаты переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:01

Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области увеличилось до четырех, сообщил источник «Известий». По его данным, в Скадовской ЦРБ умер один из тяжело раненых пациентов.

08:58

ВСУ ударили по своим позициям в Судже из комплексов HIMARS, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, удар нанесли после того, как потеряли связь с подразделениями и решили, что там работают российские штурмовики.

08:55

Названные в честь Трампа два кафе в Киеве переименуют после приостановки помощи со стороны США, сообщила газета The Sun. Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station, по предварительным данным, будут фигурировать под брендом Frank.

08:50

❗️ Три человека, включая 15-летнего подростка, погибли в результате вчерашнего удара ВСУ по сельхозрынку в Великих Копанях, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди них сотрудники скорой помощи, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел. Повреждены здания, автомобили мирных жителей, уничтожена машина скорой медицинской помощи», — уточнил он.

08:45

Власти Украины опасаются, что переговоры с США в Саудовской Аравии могут стать «последним шансом» для них, сообщил журнал The Economist. В случае провала переговорного процесса Штаты могут усилить давление, уточнили журналисты.

08:38

08:32

Вертолет Ка-52М поразил пехоту и автомобильную технику ВСУ в лесистой местности курского приграничья, сообщило Минобороны.

08:23

Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи в Великой Лепетихе, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Только врачи вернулись на станцию, как автомобиль атаковали две «Бабы-яги», которые осуществили два сброса. К счастью, обошлось без пострадавших, медикам удалось спастись. Но вот машина вся выгорела. Вместе с оборудованием», — написал он.

08:20

Склад на площади 1,5 тыс. «квадратов» горит в Новокуйбышевске, где ночью сбили три украинских беспилотника, сообщило МЧС по Самарской области.

«Происходит горение в складском помещении, площадь пожара составляет 1 500 кв. м. <…> В результате пожара погибших и пострадавших нет», — уточнили в министерстве.

08:18

Трамп надеется на успех по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, сообщило агентство Reuters.

08:15

08:13

США почти прекратили приостановку обмена разведданными с Украиной, заявил Дональд Трамп.

08:12

❗️ ВСУ предприняли очередную попытку атаки предприятий Самарской области, заявил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника. Возгораний, повреждений — нет, все в штатном режиме», — уточнил глава региона.

08:08

Вчерашний ракетный удар ВСУ из американского оружия по рынку в Великих Копанях — целенаправленная и осознанная провокация, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Это сделали для срыва российско-американского диалога, объяснил он.

«Фашистское зверье не останавливается ни перед чем. Они всегда бьют по гражданским: старикам, женщинам, детям, фермерам, учителям, врачам», — добавил Кастюкевич.

08:05

Украина пока что не показала достаточного желания заключить мир для возобновления помощи со стороны США, заявил президент Дональд Трамп.

«Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира <…> Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней», — ответил американский лидер на вопрос о готовности возобновить помощь в случае подписания сделки по ресурсам.

08:02

⚡️ В ночь на 10 марта дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников. Три сбили в Самарской области, по два в Воронежской и Орловской областях, еще по одному — в Белгородской и Курской областях.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1111-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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