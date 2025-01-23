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Политика

За ночь над Белгородской областью уничтожили четыре БПЛА. Военная операция, день 1065-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1065-й день
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Виталий Аньков/РИА Новости
В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News указал на некомпетентность советников по Украине бывшего лидера Джо Байдена, якобы они давали ему плохие советы, а конфликт вообще не должен был произойти. Президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что в стране не нужно снижать мобилизационный возраст до 18 лет. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:15

Украинские чиновники считают, что союзники могли бы отправить на территорию республики до 50 тысяч военных для обеспечения безопасности в рамках потенциального урегулирования конфликта, пишет Financial Times.

09:04

09:02

Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» начало насильственный вывоз детей с территории Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, передал ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

08:59

Жителя Алтайского края приговорили к пяти годам лишения свободы за передачу информации об объектах в регионе Украине, выяснил ТАСС.

08:44

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц отстранил от работы американских чиновников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, выяснила газета The Washington Post. Их попросили немедленно покинуть Белый дом и быть на связи, при этом они даже не смогли выйти, так как пропуска сразу же заблокировали.

По предварительным данным, Уолтц проверяет всех сотрудников на предмет их позиции: человек должен полностью разделять идею «Америка прежде всего».

08:37

08:30

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, рассказали украинские власти.

08:28

Трамп может отложить разрешение конфликта на Украине из-за более приоритетных задач, считает философ, политолог и социолог Александр Дугин. По его словам, что бы ни произошло на Украине, все будут недовольны: украинцы, россияне, европейцы.

08:20

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен снижать возраст мобилизации на Украине с 25 лет до 18 лет:

«Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?»

08:13

08:07

Президент США Дональд Трамп в разговоре с Fox News заявил, что у прошлого американского лидера Джо Байдена были плохие советники по Украине:

«Джо Байдену давали очень плохие советы. <...> У него были плохие советники по Украине, плохие рекомендации, этот конфликт не должен был произойти».

08:03

⚡️ В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1065-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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