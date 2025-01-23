За ночь над Белгородской областью уничтожили четыре БПЛА. Военная операция, день 1065-й

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Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц отстранил от работы американских чиновников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, выяснила газета The Washington Post. Их попросили немедленно покинуть Белый дом и быть на связи, при этом они даже не смогли выйти, так как пропуска сразу же заблокировали.

По предварительным данным, Уолтц проверяет всех сотрудников на предмет их позиции: человек должен полностью разделять идею «Америка прежде всего».