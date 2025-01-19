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Политика

Су-34 ударил по позициям ВСУ в Курской области. Военная операция, день 1061-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1061-й день
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Валентин Капустин/РИА Новости
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Самолет поразил намеченные цели и вернулся на аэродром вылета. Ночью в нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:59

Воздушную тревогу вновь объявили в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

08:32

08:22

Системы ПВО работают в Киевской области, сообщило украинское издание «Общественное».

08:21

Около 200 единиц дорожной техники потеряны или уничтожены в Курской области из-за вторжения ВСУ, рассказал ТАСС директор «Курскавтодора» Евгений Полянский.

«Точные потери будут известны после комиссионного обследования», — добавил он.

08:07

❗️ Два украинских беспилотника сбили за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Аппараты ВСУ уничтожили в Брянской и Белгородской областях.

08:05

В ряде регионов Украины в ночь на 19 января объявляли воздушную тревогу. Позже ее отменили в Кировоградской, Ровненской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Сирены продолжают звучать в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

08:03

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. После выполнения задачи самолет вернулся на аэродром вылета.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1061-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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