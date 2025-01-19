Су-34 ударил по позициям ВСУ в Курской области. Военная операция, день 1061-й

Воздушную тревогу вновь объявили в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Около 200 единиц дорожной техники потеряны или уничтожены в Курской области из-за вторжения ВСУ, рассказал ТАСС директор «Курскавтодора» Евгений Полянский.
«Точные потери будут известны после комиссионного обследования», — добавил он.
❗️ Два украинских беспилотника сбили за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Аппараты ВСУ уничтожили в Брянской и Белгородской областях.
В ряде регионов Украины в ночь на 19 января объявляли воздушную тревогу. Позже ее отменили в Кировоградской, Ровненской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Сирены продолжают звучать в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. После выполнения задачи самолет вернулся на аэродром вылета.