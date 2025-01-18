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Политика

В России ночью уничтожили 46 украинских БПЛА. Военная операция, день 1060-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1060-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Над российскими регионами в ночь на 18 января уничтожили 46 украинских беспилотников. По данным Минобороны, БПЛА ВСУ сбили в Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областях. Также об атаке сообщили власти Смоленской области. После удара БПЛА загорелась нефтебаза в Тульской области, открытое горение уже ликвидировали, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В Киеве произошло несколько взрывов, мэр Виталий Кличко сообщил о работе системы ПВО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:40

Частичное разрушение административного здания зафиксировали в Киеве, сообщили в госслужбе Украины по ЧС.

09:21

Воздушную тревогу второй раз за день объявили в Киевской области, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

09:14

Промышленное предприятие получило повреждения в днепропетровском Павлограде, сообщил мэр Днепродзержинска (украинское название Каменское. — «Газета.Ru») Андрей Белоусов.

09:01

08:46

Обломки БПЛА могут находиться в различных местах в результате боевой работы, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов, незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — написал глава региона.

Он добавил, что оперативные службы обследуют территории предполагаемого падения обломков беспилотников.

08:37

❗️ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с премьер-министром Словакии Робертом Фицо якобы нельзя планировать встречи, потому что он пропускает «пункты назначения» и вместо обещанного Давоса может оказаться «где-то в Сочи».

08:33

Административное здание получило повреждение в подконтрольном ВСУ Запорожье, заявил назначенный Украиной глава областной администрации Иван Федоров.

08:25

Водоснабжение пропало в ряде районов Киева после взрывов, сообщило украинское издание «Общественное».

08:22

Более 110 млрд рублей, по предварительным оценкам, составила сумма ущерба, причиненного агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ, сообщил ТАСС врио замглавы региона Сергей Стародубцев.

«По мере освобождения территорий происходит разминирование, затем заходят специалисты, которые оценивают ущерб, который понесли наши аграрии. После этого мы будем планировать, какими инструментами возместить их потери. На сегодня можно подтвердить ущерб в 110 млрд рублей, эта цифра будет расти», — добавил врио заместителя губернатора.

08:20

08:16

Несколько взрывов прогремели в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе системы ПВО в городе.

08:13

На одном из предприятий Тульской области загорелась емкость ГСМ, на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Открытое горение ликвидировали, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

08:09

⚡️ Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили 46 украинских беспилотников прошедшей ночью, сообщили в Минобороны. Больше всего — 18 аппаратов — ликвидировали в Брянской области, 11 — в Курской, семь — в Калужской, пять в Тульской, три в Белгородской и два в Воронежской областях.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1060-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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