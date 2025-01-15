Евросоюз может ввести санкции против СПГ и алюминия из России. Военная операция, день 1057-й

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Избранный президент США Дональд Трамп больше не упоминает планы завершить конфликт на Украине за 24 часа. На это обратила внимание британская газета Financial Times.

Один из источников издания связал это с тем, что переходная команда республиканца «буквально одержима идеей силы и хочет выглядеть сильной», поэтому вынуждена пересматривать подход к украинскому конфликту. Кроме этого, в материале сказано, что сейчас Трамп и его советники обсуждают продолжение поддержки Киева преимущественно через европейских союзников.