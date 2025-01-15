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Политика

Евросоюз может ввести санкции против СПГ и алюминия из России. Военная операция, день 1057-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1057-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Взрывы произошли в Харькове и Кривом Роге. Средства ПВО за ночь сбили три беспилотника над Белгородской и Тамбовской областями. Агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на российские СПГ и алюминий в рамках 16-го пакета санкций. В Вашингтоне не должны диктовать Украине, на каких условиях им стоит проводить переговоры с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:36

Взрывы произошли в Черкассах, сообщил украинский телеканал «Дом».

8:29

В подконтрольных ВСУ районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Федоров.

8:24

США не должны диктовать Украине, на каких условиях им стоит проводить переговоры с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The New York Times.

8:21

Избранный президент США Дональд Трамп больше не упоминает планы завершить конфликт на Украине за 24 часа. На это обратила внимание британская газета Financial Times.

Один из источников издания связал это с тем, что переходная команда республиканца «буквально одержима идеей силы и хочет выглядеть сильной», поэтому вынуждена пересматривать подход к украинскому конфликту. Кроме этого, в материале сказано, что сейчас Трамп и его советники обсуждают продолжение поддержки Киева преимущественно через европейских союзников.

8:15

Взрывы прогремели в Кривом Роге, сообщает телеканал «Эспрессо».

8:12

Серия взрывов произошла в Харькове, сообщает агентство «РБК-Украина».

8:10

8:07

Bloomberg сообщает, что ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на российские СПГ и алюминий в рамках 16-го пакета санкций.
Кроме этого, по данным агентства, Евросоюз может ввести санкции против десятков судов, а также отключить новые банки от SWIFT.

8:04

Средства ПВО за ночь сбили три украинских дрона над Белгородской и Тамбовской областями, сообщили в Минобороны.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1057-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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