Евросоюз может ввести санкции против СПГ и алюминия из России. Военная операция, день 1057-й

В подконтрольных ВСУ районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Федоров.
США не должны диктовать Украине, на каких условиях им стоит проводить переговоры с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The New York Times.
Избранный президент США Дональд Трамп больше не упоминает планы завершить конфликт на Украине за 24 часа. На это обратила внимание британская газета Financial Times.
Один из источников издания связал это с тем, что переходная команда республиканца «буквально одержима идеей силы и хочет выглядеть сильной», поэтому вынуждена пересматривать подход к украинскому конфликту. Кроме этого, в материале сказано, что сейчас Трамп и его советники обсуждают продолжение поддержки Киева преимущественно через европейских союзников.
Bloomberg сообщает, что ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на российские СПГ и алюминий в рамках 16-го пакета санкций.
Кроме этого, по данным агентства, Евросоюз может ввести санкции против десятков судов, а также отключить новые банки от SWIFT.
Средства ПВО за ночь сбили три украинских дрона над Белгородской и Тамбовской областями, сообщили в Минобороны.