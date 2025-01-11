В Котовске БПЛА врезались в два многоквартирных дома. Военная операция, день 1053-й

За ночь средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник над акваторией Черного моря, по 16 над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 над акваторией Азовского моря, четыре над Белгородской областью, два над Тамбовской и по одному над Крымом и Курской областью. В Котовске БПЛА врезались в две многоэтажки. В Казани, Нижнекамске и Ульяновске введены ограничения на работу аэропортов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.