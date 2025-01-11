В Котовске БПЛА врезались в два многоквартирных дома. Военная операция, день 1053-й

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик сказал РИА Новости, что Россия наладила схемы обхода западных санкций, поэтому новый санкционный пакет со стороны США против энергетической сферы не приведет к обвалу рынка.
В Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура, рассказал глава региональной администрации Сергей Лысак.
Действующий президент США Джо Байден утверждает, что сейчас российский лидер Владимир Путин якобы находится «в плохой ситуации», а у Украины все еще есть шансы выиграть в конфликте, если западные страны будут продолжать оказывать поддержку. По его словам, необходимо не давать России никакой «свободы действий».
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжает «решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины».
По данным Der Spiegel, отказ канцлера Олафа Шольца поддержать выделение дополнительных €3 млрд Украине вызвал резкую критику со стороны немецких политиков:
«Канцлер Олаф Шольц в настоящее время не видит необходимости увеличивать ранее запланированную помощь Германии в области вооружений. Его пресс-секретарь Хоффманн в пятницу хранила молчание по этой теме. Помощь Украине всегда является проблемой внутри федерального правительства, сказала Хоффманн, но она не стала сообщать о внутренних дискуссиях».
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, написал назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионов сбили более 15 беспилотников, часть из них — над Воронежем. Никто их жителей не пострадал.
Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов дали признательные показания по делу о терроризме. Их также обвиняют в нарушении правил международных полетов и незаконном пересечении госграницы.
В Белгородской области также повреждены три частных дома после атаки беспилотников, пострадавших нет, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
⚡️Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что ночью украинские беспилотники врезались в два многоквартирных дома в городе Котовск. Несколько жителей пострадали от осколков стекол, возгораний нет, у домов незначительные повреждения. Для жителей пострадавших квартир развернули ПВР.
В Казани, Нижнекамске и Ульяновске ввели временные ограничения на работу самолетов: они не принимают и не отправляют воздушные судна.
⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников: 31 над акваторией Черного моря, по 16 над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 над акваторией Азовского моря, четыре над Белгородской областью, два над Тамбовской и по одному над Крымом и Курской областью.