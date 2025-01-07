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Политика

США угрожают Китаю последствиями за помощь России. Военная операция, день 1049-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1049-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество в столичном храме в окружении бойцов СВО, их семей и волонтеров. Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю «значительными последствиями» за помощь России в конфликте на Украине. По данным FT, в Европе может возникнуть кризис безопасности из-за угроз со стороны РФ и безразличия от США. В НАТО опасаются, что Россия «не намерена останавливаться на Украине». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:00

Священник ПЦУ Ярослав Ясенец предложил сотрудникам украинских военкоматов молиться Иоанну Воину, так как этот святой может помочь в поимке уклонистов.

08:57

Будущий специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог отложил свой визит на Украину до инаугурации Трампа, выяснил Reuters.

08:45

The Washington Post пишет, что Украина на фоне потерь ВСУ и нехватки личного состава вряд ли переживет еще один год конфликта. При этом в ЕС набирает популярность о территориальных уступках Киева в пользу Москвы в обмен на мир.

08:40

❗️Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю «значительными последствиями» за помощь России в конфликте на Украине.

08:38

ТАСС выяснил, что ВСУ отправили заключенных на штурм в Курскую область.

08:29

ТАСС выяснил, что телефонные мошенники предлагают жертвам снимать деньги со всех банковских счетов, так как в противном случае накопления якобы переведут ВСУ, а жертв привлекут к уголовной ответственности.

08:23

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передал, что командование ВСУ ставило военнослужащим задачу оккупировать село Большое Солдатское в Курской области, но им это не удалось.

08:17

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн перед рождественским богослужением в Знаменском кафедральном соборе Курска сказал, что вера помогает курянам быть сильнее и крепче.

08:11

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил нательные кресты и иконки для военных.

08:07

❗️Путин встретил Рождество в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве в окружении участников СВО, их семей и волонтеров.

08:03

Financiаl Times пишет, что в Европе может возникнуть реальный кризис в области безопасности из-за угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина и безразличия избранного лидера США Дональда Трампа. Газета утверждает, что ЕС нужно срочно укреплять собственную оборону. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявлял, что Россия «не намерена останавливаться на Украине».

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1049-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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