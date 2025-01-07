США угрожают Китаю последствиями за помощь России. Военная операция, день 1049-й

Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество в столичном храме в окружении бойцов СВО, их семей и волонтеров. Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю «значительными последствиями» за помощь России в конфликте на Украине. По данным FT, в Европе может возникнуть кризис безопасности из-за угроз со стороны РФ и безразличия от США. В НАТО опасаются, что Россия «не намерена останавливаться на Украине». «Газета.Ru» ведет хронику событий.