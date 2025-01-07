США угрожают Китаю последствиями за помощь России. Военная операция, день 1049-й

Священник ПЦУ Ярослав Ясенец предложил сотрудникам украинских военкоматов молиться Иоанну Воину, так как этот святой может помочь в поимке уклонистов.
Будущий специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог отложил свой визит на Украину до инаугурации Трампа, выяснил Reuters.
The Washington Post пишет, что Украина на фоне потерь ВСУ и нехватки личного состава вряд ли переживет еще один год конфликта. При этом в ЕС набирает популярность о территориальных уступках Киева в пользу Москвы в обмен на мир.
❗️Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю «значительными последствиями» за помощь России в конфликте на Украине.
ТАСС выяснил, что телефонные мошенники предлагают жертвам снимать деньги со всех банковских счетов, так как в противном случае накопления якобы переведут ВСУ, а жертв привлекут к уголовной ответственности.
ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передал, что командование ВСУ ставило военнослужащим задачу оккупировать село Большое Солдатское в Курской области, но им это не удалось.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн перед рождественским богослужением в Знаменском кафедральном соборе Курска сказал, что вера помогает курянам быть сильнее и крепче.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил нательные кресты и иконки для военных.
❗️Путин встретил Рождество в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве в окружении участников СВО, их семей и волонтеров.
Financiаl Times пишет, что в Европе может возникнуть реальный кризис в области безопасности из-за угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина и безразличия избранного лидера США Дональда Трампа. Газета утверждает, что ЕС нужно срочно укреплять собственную оборону. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявлял, что Россия «не намерена останавливаться на Украине».