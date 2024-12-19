Над регионами России сбили 84 БПЛА. Военная операция, день 1030-й

Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что украинского кризиса можно было бы избежать:
«Многое было совершенно предсказуемо, и этой войны, безусловно, можно было бы избежать, если бы больше внимания уделяли тому, чтобы не пересечь российские красные линии».
Блинкен высказался против прекращения огня на Украине без выполнения Россией «фундаментальных требований». При этом Трамп призывает к этому и выступает за начало переговоров.
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов сказал ТАСС, что 43 тысячи казаков приняли участие в СВО, а более 4,5 тысяч получили государственные награды.
⚡️После ночной атаки на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области произошло возгорание. Слюсарь подчеркнул, что огонь ликвидировали.
❗️Госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил, что «Украина будет и должна быть в НАТО». Однако для вступления ей нужно провести реформы военных институтов и укрепить демократию:
«Я думаю, что для России это очень, очень сложно. Но с другой стороны, хорошо, если у нас будут вещи, которые будут полезны в любого рода переговорах».
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский признал «фронтовые реалии», раз высказался о невозможности вернуть Крым и Донбасс военным путем:
«Зеленский начал признавать фронтовые реалии и «накинул на роток платок» относительно Крыма и Донбасса. Ну а чтоб не потерять лицо перед спонсорами, заявил о дипломатических усилиях по давлению на Россию».
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом сбили 30 беспилотников и три ракеты:
«Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска».
⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 84 украинских беспилотника: 36 над Ростовской областью, 21 над Брянской, 14 над Белгородской, шесть над Воронежской, по три над Курской и Тамбовской областями, один над Краснодарским краем.