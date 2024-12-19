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Политика

Над регионами России сбили 84 БПЛА. Военная операция, день 1030-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1030-й день

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Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО

Станислав Красильников/РИА Новости
Дежурные средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Ростовской областью, 21 над Брянской, 14 над Белгородской, шесть над Воронежской, по три над Курской и Тамбовской областями, один над Краснодарским краем. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион атаковали три ракеты. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина вступит в НАТО, но в стране нужно провести реформы и укрепить демократию. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:20

Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что украинского кризиса можно было бы избежать:

«Многое было совершенно предсказуемо, и этой войны, безусловно, можно было бы избежать, если бы больше внимания уделяли тому, чтобы не пересечь российские красные линии».

09:07

Блинкен высказался против прекращения огня на Украине без выполнения Россией «фундаментальных требований». При этом Трамп призывает к этому и выступает за начало переговоров.

08:51

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов сказал ТАСС, что 43 тысячи казаков приняли участие в СВО, а более 4,5 тысяч получили государственные награды.

08:44

Житель Хакасии задержан по подозрению в госизмене за финансирование ВСУ — ТАСС

08:42

⚡️После ночной атаки на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области произошло возгорание. Слюсарь подчеркнул, что огонь ликвидировали.

08:38

08:30

«Страна.ua» пишет о взрывах в Кривом Роге на Украине.

08:23

❗️Госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил, что «Украина будет и должна быть в НАТО». Однако для вступления ей нужно провести реформы военных институтов и укрепить демократию:

«Я думаю, что для России это очень, очень сложно. Но с другой стороны, хорошо, если у нас будут вещи, которые будут полезны в любого рода переговорах».

08:17

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский признал «фронтовые реалии», раз высказался о невозможности вернуть Крым и Донбасс военным путем:

«Зеленский начал признавать фронтовые реалии и «накинул на роток платок» относительно Крыма и Донбасса. Ну а чтоб не потерять лицо перед спонсорами, заявил о дипломатических усилиях по давлению на Россию».

08:13

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом сбили 30 беспилотников и три ракеты:

«Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска».

08:07

08:03

⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 84 украинских беспилотника: 36 над Ростовской областью, 21 над Брянской, 14 над Белгородской, шесть над Воронежской, по три над Курской и Тамбовской областями, один над Краснодарским краем.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1030-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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