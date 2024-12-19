09:20

Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что украинского кризиса можно было бы избежать:

«Многое было совершенно предсказуемо, и этой войны, безусловно, можно было бы избежать, если бы больше внимания уделяли тому, чтобы не пересечь российские красные линии».