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Политика

В зоне СВО ликвидировали около 6,5 тыс. наемников. Военная операция, день 1027-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1027-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
В зоне СВО ликвидировали около 6,5 тыс. наемников в общей сложности из 110 стран, больше всего из Польши, США и Грузии, пишут «Известия». Кураховское направление остается одним из самых горячих, признал генштаб ВСУ. В Черкассах и Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Кабмин поддержал законопроект, вводящий наказание за сокрытие информации о диверсиях. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:16

Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Хмельницкой области. Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.

10:01

ВСУ продолжают удерживаться в высотной застройке в Часовом Яре, сообщил также глава ДНР Денис Пушилин.

10:00

ВСУ попытались провести контратаку на красноармейском направлении, что привело к большому числу погибших и раненых с их стороны — Пушилин

09:48

09:36

Росгвардия уничтожила технику и личный состав ВСУ в Курской области. В ходе пилотирования БПЛА оператор столкнулся с сильным противодействием средств радиоэлектронной борьбы, что никак не повлияло на конечный результат, рассказали в службе войск.

09:13

ВСУ за сутки выпустили 30 снарядов по Белгородской области, атаковали регион с использованием 15 беспилотников, сообщил Вячеслав Гладков.

08:58

08:52

При атаке БПЛА на Брянскую область никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

08:38

Над Брянской областью уничтожили три беспилотника, сообщает Минобороны.

08:30

В Киеве снова воздушная тревога.

08:27

ВС РФ продвинулись вперед от населенного пункта Сухие Ялы и начали бои за село Зеленовка к юго-западу от Курахово (ДНР), сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

08:16

08:12

Около 6,5 тыс. иностранных наемников ликвидировано в зоне СВО, сообщила «Известиям» и.о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Большинство из них — поляки, американцы и грузины.

08:10

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1027-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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