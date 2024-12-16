В зоне СВО ликвидировали около 6,5 тыс. наемников. Военная операция, день 1027-й

Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Хмельницкой области. Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.
ВСУ продолжают удерживаться в высотной застройке в Часовом Яре, сообщил также глава ДНР Денис Пушилин.
ВСУ попытались провести контратаку на красноармейском направлении, что привело к большому числу погибших и раненых с их стороны — Пушилин
Росгвардия уничтожила технику и личный состав ВСУ в Курской области. В ходе пилотирования БПЛА оператор столкнулся с сильным противодействием средств радиоэлектронной борьбы, что никак не повлияло на конечный результат, рассказали в службе войск.
ВСУ за сутки выпустили 30 снарядов по Белгородской области, атаковали регион с использованием 15 беспилотников, сообщил Вячеслав Гладков.
При атаке БПЛА на Брянскую область никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
ВС РФ продвинулись вперед от населенного пункта Сухие Ялы и начали бои за село Зеленовка к юго-западу от Курахово (ДНР), сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.
Около 6,5 тыс. иностранных наемников ликвидировано в зоне СВО, сообщила «Известиям» и.о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Большинство из них — поляки, американцы и грузины.