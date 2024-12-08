Над территорией РФ уничтожено 46 БПЛА ВСУ. Военная операция, день 1019-й

08:30

Военнослужащий отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Сидорик заявил, что его часть отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге Донецкой народной республики (ДНР).

«Вся отступает, полностью — девятка (девятая рота), восьмерка, семерка. С наших позиций уже ушли тоже. Все оттягиваются», — сказал пленный ТАСС.