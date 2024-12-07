08:35

России необходим «новый Нюрнбергский процесс» над украинскими военными преступниками, в том числе над президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.

«Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира», — сказал Константинов.