Потенциальное размещение ракетной системы средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии не увеличивает риск ударов баллистическими ракетами по Украине и странам НАТО, заявили аналитики Института изучения войны.
Западные танки держат удар хуже российских из-за более слабой брони, сообщает ТАСС со ссылкой на данные корпорации «Ростех».
❗️ За ночь сбиты четыре украинских беспилотника над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.
С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли в регионе каждого седьмого военного и каждый пятый танк, подсчитал ТАСС на основе данных Минобороны России.
Командование Вооруженных сил Украины перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Вооруженные силы Украины больше не в состоянии выдерживать натиск российской армии, нужна передышка, признала глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская. Она также добавила, что ресурсов у Вооруженных сил России несоизмеримо больше.
России необходим «новый Нюрнбергский процесс» над украинскими военными преступниками, в том числе над президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.
«Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира», — сказал Константинов.
Мирных жителей продолжают вывозить из Суджанского района ежедневно, сообщил ТАСС врио главы района Юрий Дмитрюков.
«В Суджанском районе остались неэвакуированные жители. Если начнут сильно выбивать их (украинских военных. — «Газета.Ru»), страшно, чтобы люди наши не пострадали там. Работу по эвакуации вели и ведем», — сказал он.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал неприемлемым «корейский сценарий» завершения украинского конфликта, связанный с его заморозкой.
«Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость».
Сальдо добавил, что заморозка конфликта приведет лишь к накоплению противоречий, это временное решение.
В Воронеже сбили беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.