Над четырьмя регионами РФ уничтожили 33 БПЛА. Военная операция, день 1017-й

08:20

Бывший президент Украины Петр Порошенко на выступлении в организации Atlantic Council заявил, что Киев отправляет военных в «мясной шторм», а не занимается спасением солдат:

«Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для «операции мясной шторм»… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции».