Разговоры обернулись статьей. Экс-депутата Горинова признали виновным в оправдании терроризма

Экс-депутат Алексей Горинов, уже отбывающий семилетний срок за распространение фейков об армии, получил новое наказание — три года лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Уголовное дело возбудили по факту разговоров Горинова с соседями по больничной палате.

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего муниципального депутата из Москвы 63-летнего Алексея Горинова к трем годам строгого режима по статье о «публичном оправдании терроризма», пишет «Коммерсантъ». Выездное заседание прошло во Владимире.

Прокуратура запрашивала для него 3,5 года лишения свободы.

Горинов свою вину не признал. Он заявил на суде, что заключенные, которых подселяли к нему в палату в тюремной больнице, сотрудничали с администрацией и записывали их разговоры на диктофон.

По совокупности приговоров экс-депутат должен будет провести в колонии строгого режима пять лет. «То есть выйти он должен был через четыре года и 50 дней, а теперь срок будет истекать через пять лет», — пояснила РБК адвокат Горинова Алена Савельева.

Сторона защиты планирует обжаловать приговор.

Разговор в тюремной больнице

О возбуждении нового уголовного дела стало известно в сентябре. Поводом стали фразы, оброненные в разговоре с соседями по палате в тюремной больнице. В частности, Горинов сказал «Ну взорвали — и что? Война идет» о Крымском мосту и «Какая это нечисть? Это Вооруженные силы» о батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) .

Сторона защиты настаивает, что в словах Горинова не было призыва подражать терроризму и поддерживать его.

Кроме того, в больничной палате он всегда находился только вдвоем с кем-то, поэтому его заявления просто не могли быть публичными.

«Я принадлежу к уходящему поколению людей, родители которых участвовали во Второй мировой войне или пережили ее со всеми тяготами. Уже ушедшее поколение завещало нам всеми силами беречь мир, как самое ценное, что есть на Земле для всех ее жителей», — заявил Горинов на суде.

Он отметил, что граждане пренебрегли заветами поколения, которое участвовало во Второй мировой войне.

«Могу лишь сказать, что насилие, агрессия порождают только ответное насилие и ничего более. Вот истинная причина наших бед, страданий, наших бессмысленных жертв, разрушений объектов гражданской и промышленного инфраструктуры, наших жилищ», — добавил Горинов.

Первое дело

В июле 2022 года Горинова приговорили к семи годам лишения свободы по делу о фейках об армии. Он стал первым, кто получил реальный срок по этой статье.

Как сообщили в суде, 15 марта 2022 года на заседании депутатов Горинов «огласил ложные данные о действиях Российской армии». Спустя почти полтора месяца его задержали.

Позднее Мосгорсуд на месяц сократил срок Горинову — с семи лет до шести лет и 11 месяцев.