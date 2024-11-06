Флорида за Трампом, Гуам за Харрис. Появились первые результаты экзитполов в США NYP: Харрис обошла Трампа на острове Гуам, считающемся «пророческим регионом»

По предварительным данным, Дональд Трамп набирает 198 голосов выборщиков, а Камала Харрис — 112. Внимание наблюдателей приковано к семи так называемым колеблющимся штатам, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. Подсчет голосов еще ведется. Последние участки закроются в 9:00 мск.

По предварительным данным и экзитполам, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 198 голосов выборщиков, а его соперница, представительница Демократической партии Камала Харрис, — 112 голосов, следует из данных, опубликованных агентством AP.

Трамп победил в Алабаме, Флориде, Индиане, Арканзасе, Кентукки, Миссисипи, Теннесси, Оклахоме, Южной Каролине и Западной Вирджинии, а также, вероятно, в Техасе. Харрис выиграла в Вермонте, Род-Айленде, Иллинойсе, Массачусетсе, Коннектикуте, Нью-Джерси, Делавэре, Мэриленде и, скорее всего, в Мичигане, Северной Каролине и Вирджинии.

Харрис планирует следить за подсчетом голосов на выборах в Университете Говарда в Вашингтоне, который она окончила в 1986 году, получив диплом в области экономики и политологии. Дональд Трамп проголосовал в Палм-Бич, штате Флорида. Он подчеркнул, что считает свою последнюю президентскую кампанию наиболее успешной из всех, в которых он участвовал.

Для победы в выборах нужно набрать 270 голосов выборщиков. Выборы 2024 года могут закончиться историческим событием: Камала Харрис станет первой женщиной-президентом США, или Дональд Трамп вернется в Белый дом, став вторым президентом в истории, переизбранным на второй срок после перерыва.

Колеблющиеся штаты

Основное внимание сейчас сосредоточено на семи колеблющихся штатах, от результатов которых зависит итог выборов. В этом году их семь: Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона.

Эти штаты в последние годы часто меняют предпочтения, и победитель обычно определяется с небольшим перевесом. В сумме на эти штаты приходится 93 голоса выборщиков. Для победы Харрис нужно получить 44 голоса, а Трампу — 51.

Особенно важной в этом списке считается Пенсильвания с 19 голосами. В отличие от нее, Флорида, с 30 голосами выборщиков, стабильно поддерживает Республиканскую партию: последний демократ, победивший там, был Барак Обама в 2012 году.

«Пророческий регион»

Особое внимание привлек остров Гуам, где Харрис опередила Трампа. Хотя этот регион не является штатом и его голосование не влияет на итоговый результат, политологи считают его важным «пророческим» индикатором: кандидат, набравший здесь большинство голосов за последние 20 лет, обычно становился президентом США.

Согласно данным, опубликованным The New York Post, Харрис получила здесь 49,46% голосов, тогда как Трамп набрал 46,22%. Этот результат совпал с общими тенденциями выборов с 2004 года, когда голосование на Гуаме совпало с результатами общенациональных выборов.

Гуам — это остров в архипелаге Марианских островов, расположенный в западной части Тихого океана. Он имеет статус неинкорпорированной организованной территории США, что означает, что хотя Гуам не является частью США как штат, он все же находится под юрисдикцией американского правительства и является его территорией. В 2020 году Джо Байден, действующий президент США, победил Трампа на этом острове с перевесом в 14%.