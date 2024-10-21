Враг Эрдогана: в США погиб обвиняемый в перевороте турецкий проповедник Гюлен Власти Турции пообещали преследовать сторонников Гюлена и после его смерти

В США умер главный враг Эрдогана, пожилой проповедник Гюлен. Он основал движение «Хизмет» или FETO, которое Анкара обвиняет в попытке госпереворота и терактах. С 90-ых Гюлен жил в США, страдал от тяжелых хронических заболеваний.

Основатель турецкого движения «Хизмет» (FETO) проповедник Фетхуллах Гюлен умер в 83 года сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. В турецком государстве движение Гюлена признано террористическим.

«Лидер этой темной организации мертв», — сказал Фидан со ссылкой на данные турецкой разведки.

Как выяснили турецкие СМИ, Гюлен скончался в американской больнице Святого Луки в штате Пенсильвания . Мужчина страдал различными хроническими заболеваниями, такими как почечная недостаточность, проблемы с сердцем, диабет и деменция. В 1999 году уехал в США на лечение и с тех пор остался там жить. Турция добивалась экстрадиции проповедника с 2016-го.

На фоне смерти Гюлена турецкий МИД заявил, что Анкара продолжит бороться против его сторонников как против любых террористических группировок. Глава МИД назвал FETO угрозой, подобной которой редко встречала Турция.

«Они обманом, во имя священных ценностей привлекли в свои ряды тысячи молодых людей и превратили их в предателей своей родины, нации и самих этих ценностей», — заявил Фидан.

Он выразил надежду, что смерть Гюлена снимет «заклятие» с его последователей, и призвал «отказаться от этого предательского пути и прекратить работать против своего государства и народа». Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч отдельно пообещал, что борьба против «этой фундаментальной проблемы национальной безопасности» не закончится с уходом из жизни Гюлена. Судебные процессы в отношении подозреваемых из FETO продолжатся «с той же решимостью, и на них не повлияет указанная смерть».

«Коран не противоречит современным ценностям»: чего хотел Гюлен

Гюлен родился 27 апреля 1941 года в турецкой деревне, в семье имама. Получил классическое исламское образование, прошел военную службу, в 18 лет уже сам стал имамом. В 60-ые организовал кружки для обсуждения религиозных тем, благодаря своим проповедям достиг широкой известности в Турции. Считался одним из самых авторитетных мусульманских деятелей страны, его выступления посещали члены турецкого правительства.

Религиозное движение «Хизмет» или по-русски «Служение» Гюлен создал в 1970-х. FETO, как позже окрестили его власти Турции, расшифровывается как «террористическая организация фетхуллахистов». Сама группа называет своей целью достаточно общие понятия, вроде «достижения социальной справедливости и гармонии». Корни движения лежат в исламе, однако Гюлен привнес более демократичный и современный взгляд на него.

«Движение Гюлена просто говорит людям, что смысл исламской религии не противоречит модернизации. Читая Коран внимательно, можно увидеть, что нет противоречий между исламом и целями современного общества», -- объяснял «Газете.Ru» исполнительный директор гюленистской организации «Альянс объединенных ценностей» доктор Альп Асландоган.

Большое внимание организация уделяет образованию, открывая по всему миру свои школы, колледжи, летние лагеря и культурные центры. В 90-х они появились и в России, но вскоре были закрыты. В 2008 году Верховный суд РФ году запретил идеологию Гюлена.

Отношения Гюлена с Анкарой обострились на фоне переворота 1980-го в Турции. К власти пришли военные, которые увидели в популярном проповеднике конкурента. Какое-то время Гюлен скрывался, затем сдался, был признан невиновным и освобожден. Вновь «Хизмет» оказался под ударом при турецком лидере Реджеп Тайип Эрдогане. Изначально «Хизмет» поддерживал его, но позже они не поделили влияние, в 2013-ом Эрдоган назвал движение «государством в государстве», пообещал закрыть все их школы, в 2016-ом организацию объявили террористической. Позже Анкара обвинила FETO в неудачной попытке госпереворота против Эрдогана и в организации турецких терактов. Сам Гюлен и его последователи это отрицали.