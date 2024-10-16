ВС РФ поразили бронетанковый завод в Николаеве. Военная операция, день 966-й

Заместители губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц уже приступили к исполнению обязанностей в добровольческом формировании «БАРС-Белгород».
Дмитрия Кравцова приговорили к 15 годам лишения свободы за участие в террористическом сообществе, вербовку жителей Бердянска Запорожской области в интересах ВСУ и покушение на теракт — ТАСС
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за сутки ВСУ атаковали 22 населенных пункта региона. В поселках Октябрьский и Новая Наумовка атаки привели к ранениям девяти человек, среди которых четверо детей.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином, после которого заявил, что Лондон готовит предложения по ударам западным оружием вглубь России:
«Отдельно обсудили возможность поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает свои предложения в рамках практической реализации плана победы».
По данным Politico, США отказываются сбивать над Украиной ракеты, так как у России есть ядерное оружие. Они готовы пойти на риск и сбить иранские ракеты над Израилем, так как это якобы не приведет к ядерной войне, считает источник издания.
Российские войска нанесли ракетный удар по цехам бронетанкового завода в Николаеве, уничтожено 10 единиц бронетехники, из них шесть танков — ТАСС со ссылкой на МО
Обстрелы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны ВСУ ведутся почти каждый день, заявила директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина РИА Новости:
«В районе Энергодара обстрелы со стороны ВСУ ведутся практически в ежедневном режиме».
В минобороны Великобритании считают ситуацию на фронте для ВСУ критической, пишет Daily Express. По словам источника газеты, «Украина находится на грани проигрыша в войне с Россией».
Жители подконтрольного Киеву Херсона рассказали, что с утра у них пропал свет. Глава украинской областной военной администрации региона Александр Прокудин сообщил, что в городе поврежден объект критической инфраструктуры после взрывов.
«Страна.ua» пишет, что ночью в Тернопольской области Украины произошли взрывы, после чего загорелся промышленный объект.
Спикер американского МО Сабрина Сингх заявила, что США не будут размещать около Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, которую они уже установили около Израиля для защиты от Ирана, поскольку «обязательства перед Израилем и Украиной являются разными».
⚡️По данным Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Воронежской.