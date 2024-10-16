ВС РФ поразили бронетанковый завод в Николаеве. Военная операция, день 966-й

За ночь над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника, над Воронежской — один. Российские войска нанесли ракетный удар по цехам бронетанкового завода в Николаеве. В Тернопольской области Украины произошли взрывы, в результате которых пострадал промышленный объект. В Пентагоне заявили, что США не будут размещать около Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD для защиты от ракет и дронов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.