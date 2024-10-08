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Политика

Над Белгородской областью и Черным морем сбиты 16 БПЛА. Военная операция, день 958-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 958-й день

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Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Средства ПВО в течение ночи уничтожили 16 украинских беспилотников над территориями Белгородской области и Черным морем, сообщили в Минобороны. Зеленский заявил, что его «план победы» сначала представят всем партнерам страны, усовершенствуют, а потом уже обнародуют. Чиновники в Киеве обсуждают возможность сдачи части территорий Украины России, сообщает Financial Times. Разрешение Киеву бить вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта, заявил замглавы МИД России Грушко. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:32

Разрешение Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

8:26

Киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности, пишет газета Financial Times.

8:11

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что его «план победы» сначала представят всем партнерам страны, усовершенствуют, а потом уже обнародуют.

8:05

❗️ В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще два БПЛА сбили над акваторией Черного моря. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 958-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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