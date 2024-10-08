Над Белгородской областью и Черным морем сбиты 16 БПЛА. Военная операция, день 958-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 958-й день

Средства ПВО в течение ночи уничтожили 16 украинских беспилотников над территориями Белгородской области и Черным морем, сообщили в Минобороны. Зеленский заявил, что его «план победы» сначала представят всем партнерам страны, усовершенствуют, а потом уже обнародуют. Чиновники в Киеве обсуждают возможность сдачи части территорий Украины России, сообщает Financial Times. Разрешение Киеву бить вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта, заявил замглавы МИД России Грушко. «Газета.Ru» ведет хронику событий.