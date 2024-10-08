Над Белгородской областью и Черным морем сбиты 16 БПЛА. Военная операция, день 958-й

Разрешение Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
Киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности, пишет газета Financial Times.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что его «план победы» сначала представят всем партнерам страны, усовершенствуют, а потом уже обнародуют.
❗️ В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще два БПЛА сбили над акваторией Черного моря. Информации о пострадавших или разрушениях нет.