Вучич назвал неизбежным ухудшение положения Украины. Почему Западу станет сложнее поддерживать Киев?

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке негативно сказывается на западных позициях в украинском кризисе, так как потребует больших инвестиций в Израиль. Он выразил надежду на прекращение боевых действий, если Дональд Трамп вернется к власти в США.

Недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно отражается на позиции Запада в конфликте на Украине. Об этом в эфире телеканала Pink заявил президент Сербии Александар Вучич.

По его словам, финансовые вложения в регион увеличатся в десять раз, поскольку необходимо будет поддержать и защитить Израиль. Это создаст благоприятные условия для России, независимо от общественных обсуждений на эту тему. Президент отметил, что вести серьезный диалог стало затруднительно, так как все свелось к эмоциям и спору о том, кто должен победить.

«Знаете, там трудно разговаривать с серьезными людьми, потому что все превратилось в настроения болельщиков. Все сводится к «один должен победить, нет, другой должен победить». Я больше не могу слушать эту глупость», — сказал он.

Проблемы с электроэнергией

Вучич также отметил, что зимой Украине будет сложно обеспечить необходимое количество электричества. По его мнению, все излишки электроэнергии из Румынии, Молдавии, Прибалтики и Польши будут направлены на Украину, что неизбежно приведет к росту цен на электроэнергию. Это, как уточнил президент, отразится на производственных и экспортных ценах, но не затронет обычных граждан.

В сентябре помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что предстоящая зима будет трудной для Украины из-за потери генерирующих мощностей, что приведет к отключениям электричества. Он подчеркнул, что США и партнеры продолжат поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Тем не менее Пайатт предупредил, что даже в лучшем случае мощность Украины может достичь только 15 гигаватт, что на три гигаватта меньше, чем потребуется этой зимой, и это неизбежно приведет к отключениям.

В свою очередь Совет национальной безопасности и обороны Украины на фоне регулярных перебоев с электричеством предупреждал, что продолжительность отключений электроэнергии на Украине грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки.

Трамп и корейский сценарий

Сербский президент отдельно отметил, что конфликт на Украине может завершиться, если Дональд Трамп выиграет предстоящие выборы в США. Он подчеркнул, что боевые действия на Украине больше не приносят выгоды никому в мире. В сентябре Вучич также заявил, что конфликт может быть заморожен по аналогии с корейским сценарием на линии боевого разграничения.

Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял, что если он будет избран президентом США, он сможет быстро найти решение для прекращения конфликта. Он уверял, что способен предложить вариант, который устроит обе стороны. Бывшие сотрудники его администрации Кит Келлог и Фред Флитц разработали план урегулирования, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Этот план был представлен в докладе, опубликованном на сайте экспертного центра America First Policy Institute, где Келлог и Флитц возглавляют подразделение. Краеугольными положениями в нем является предложение отложить вступление Украины в НАТО в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности, а также заморозка конфликта.