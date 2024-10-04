«Свора собак с уродливой ракетой»: сестра Ким Чен Ына оценила парад в Южной Корее

В КНДР заявили, что Южная Корея опозорилась со своим первым за 40 лет военным парадом. Сестра Ким Чен Ына посвятила мероприятию отдельное заявление, где назвала его «клоунадой», «игрищами» и «сбродом». Она подчеркнула, что у Сеула нет ядерного оружия, и он напрасно пытается впечатлить КНДР, у которой оно есть. Отдельно в Северной Корее высмеяли преклонение соседей перед США, когда те на параде отдали честь американскому самолету.

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон назвала первый за 40 лет военный парад Южной Кореи клоунадой с демонстрацией бесполезного оружия . Ее заявление публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сеул широко разрекламировал церемонию, но на деле стране лучше было бы не показывать свое оружие, считает Ким Е Чжон. Так оно осталось бы «таинственным призраком» и выглядело более угрожающим.

«Поговорка гласит, что пустой бак грохочет громче. Пустая телега едет с большим шумом <...> Если одним словом прокомментировать эти игрища — пустая клоунада, которая не произвела впечатления. Как будто свора одичалых собак перешла через ручей, не оставив следов», — высказалась Ким Е Чжон.

close Во время парада в Южной Корее Kim Hong-Ji/Reuters

Она детально высмеяла несколько моментов парада, например, появление стратегического сверхзвукового бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer производства США. При его пролете над Сеулом власти Южной Кореи и командование «марионеточной армии» страны почтительно выстроились и отдали честь самолету, отмечает Ким Е Чжон. Подобное поведение позорит государство и показывает его как колониальную державу.

Отдельно сестра Ким Чен Ына остановилась на показанных ракетах. В частности, на новой баллистической ракете Южной Кореи «Хенму-5». У нее рекордно тяжелая боеголовка весом 8 т.

«Она была разработана для уничтожения подземных бункеров северокорейского руководства в случае нападения на Южную Корею», — поясняет японская телерадиокомпания NHK.

По мнению Ким Е Чжон, эффективность такой тяжелой ракеты под вопросом. То, что она огромная, еще не значит, что она полезна в бою, подчеркнула политик. Для сравнения она напомнила, что у КНДР есть реактивные системы залпового огня, размер которых и вполовину не так огромен, как «уродливая» ракета оппонентов , зато взрывчатого вещества в их боеголовках больше.

В целом своим парадом Южная Корея хочет продемонстрировать силу перед Северной, поскольку у КНДР ядерное оружие есть, а у Сеула нет, обратила внимание политик. Однако попытки республики смехотворны, она даже объявила о создании стратегического командования, но в этом нет смысла без стратегического, то есть ядерного оружия, подчеркнула Ким Е Чжон. Она образно сравнила это с попыткой «паршивой собаки» притвориться львом или шакалом .

Часть нападок Ким Е Чжон пришлось на связь Сеула с Вашингтоном. Северная Корея считает своих соседей не свободной страной, которая зависит от США.

«Республику Корею последовательно приручили и сделали дешевым наемником США. Она стала щитом от пуль своего хозяина с гегемонистскими амбициями и без страха мчится в пропасть вместе со Штатами, которые с течением времени придут в упадок и погибнут», — резюмировала сестра Ким Чен Ына.

Самая опасная женщина мира

В западной прессе Ким Е Чжон называют правой рукой Ким Чен Ына и одной из самых влиятельных и опасных женщин мира . Ей 37 лет, в КНДР женщина, предположительно, отвечает за пропаганду и агитацию партии и является «главным цензором страны». Она близка с братом, в молодости они вместе тайно воспитывались за границей, вдали от дома. Именно Ким Е Чжон разработала брату его имидж, считают исследователи северокорейской династии.

«Она амбициозна, умна, безжалостна, и поэтому мы должны относиться к ней очень серьезно», — предупреждает эксперт аналитического центра Stimson Center Ли Сун-Юн.

Бывший российский полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Константин Пуликовский, который работал с КНДР, говорил, что Ким Е Чжон в КНДР уважают, она сообразительна и у нее хорошие лидерские качества. Женщина нередко появлялась на важных политических мероприятиях, например, в 2018 году вместо заболевшего брата возглавила северокорейскую делегацию на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Ездила на саммит в США, сопровождала брата во время визита в Россию в 2023 году.

Журналисты отмечают, что для северокорейской женщины такая карьера большая редкость. Ким Е Чжон не смогла бы рассчитывать на подобное, если бы не ее удачное родство. Некоторые специалисты считают, что она все равно не смогла бы стать лидером страны из-за своего пола, хотя законами КНДР это не запрещено. В то же время, по родственной линии у Ким Чен Ына нет приемника мужчины — у него есть только сестра и подрастающая дочь.

«Испуганные собаки»

За пределами КНДР Ким Е Чжон в первую очередь известна своими резкими словами в адрес Южной Кореи. Впервые она выступила с заявлением в 2020 году, и это сразу была критика Сеула. Последний тогда возмутился военными учениями КНДР, а Ким Е Чжон сравнила это с лаем испуганной собаки. Среди последних выпадов политика — угроза устроить Южной Корее «крещение огнем» .

«Спусковые крючки нашей армии уже сняты с предохранителей. На малейшую провокацию наша армия ответит незамедлительным крещением огнем», — обещала она в январе 2024-го на фоне ухудшения отношений между странами.

Также Ким Е Чжон попадала в прессу на фоне скандальной отправки в Южную Корею сотен шаров с мусором и навозом из Северной. Власти КНДР не скрывали, что за «подарком» оппонентам стоят они. Таким образом Пхеньян ответил на то, что из республики северным корейцам прилетали шары с предметами капиталистического мира (иностранные купюры, флешки с музыкой и кино) и пропагандистскими листовками.

«Сброд из Республики Корея должен отнестись к помоям, которые отправляет наш народ, как к «подарку от всей души» духам либеральной демократии, которые вопят о гарантиях на право выражения мнений», — заявила на фоне посылки шаров с мусором Ким Е Чжон.